Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило тысячу человек
В ходе конфликта Израиля и Палестины число погибших в секторе Газа увеличилось до 1055 человек. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба палестинского Министерства здравоохранения.
«К настоящему моменты в секторе Газа погибли 1055 человек, еще 5184 получили ранения. На Западном берегу погибли 23 человека, около 130 ранены», - заявили в ведомстве.
Министр здравоохранения Май Алкаила отметил, что больницы в секторе Газа работают на пределе своих возможностей.
«Грозит серьезная гуманитарная катастрофа. Есть большие опасения, что в больницах закончатся запасы топлива», - подчеркнул он.
Также ведомство уточнило, что порядка 60% от всех раненых - женщины и дети.
Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в применении запрещенных международным сообществом кассетных и фосфорных боеприпасов. Ведомство назвало действия израильских военных оккупацией и геноцидом.