Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило тысячу человек

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«К настоящему моменты в секторе Газа погибли 1055 человек, еще 5184 получили ранения. На Западном берегу погибли 23 человека, около 130 ранены», - заявили в ведомстве.

Министр здравоохранения Май Алкаила отметил, что больницы в секторе Газа работают на пределе своих возможностей.

«Грозит серьезная гуманитарная катастрофа. Есть большие опасения, что в больницах закончатся запасы топлива», - подчеркнул он.

Также ведомство уточнило, что порядка 60% от всех раненых - женщины и дети.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в применении запрещенных международным сообществом кассетных и фосфорных боеприпасов. Ведомство назвало действия израильских военных оккупацией и геноцидом.