Число погибших палестинцев достигло 320 с начала эскалации конфликта
Количество погибших при ударах Израиля по сектору Газа выросло до 320. Об этом Минздрав Палестины сообщил в социальной сети Facebook*.
В ведомстве добавили, что с начала 2023 года в регионе погибли 572 человека.
«В том числе 320 со вчерашнего дня», - говорится в сообщении.
Утром 8 октября сообщалось о 256 погибших в секторе Газа в результате обстрелов со стороны Израиля. Более 1700 получили ранения, заявили в Минздраве Палестины.
Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа утром 7 октября. Десятки боевиков палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы.
Жертвами эскалации конфликта в Израиле стали 350 жителей. Еще 1800 человек получили ранения. Посол Израиля в России Александр Бен Цви выразил мнение, что число погибших увеличится, поскольку противостояние сторон продолжается.
*Facebook - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.