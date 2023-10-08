Число погибших палестинцев достигло 320 с начала эскалации конфликта

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В ведомстве добавили, что с начала 2023 года в регионе погибли 572 человека.

«В том числе 320 со вчерашнего дня», - говорится в сообщении.

Утром 8 октября сообщалось о 256 погибших в секторе Газа в результате обстрелов со стороны Израиля. Более 1700 получили ранения, заявили в Минздраве Палестины.

Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа утром 7 октября. Десятки боевиков палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы.

Жертвами эскалации конфликта в Израиле стали 350 жителей. Еще 1800 человек получили ранения. Посол Израиля в России Александр Бен Цви выразил мнение, что число погибших увеличится, поскольку противостояние сторон продолжается.

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