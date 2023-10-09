Число погибших от ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 687

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Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС началось в субботу, 7 октября. Палестинские боевики выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и захватили ряд населенных пунктов на юге страны.

Во время атаки палестинцы расстреливали мирных жителей и захватили заложников.

Жертвами нападения стали 800 человек , четверо россиян объявили пропавшими без вести. Около 100 человек попали в плен к радикалам.

В ответ на атаку израильская авиация начала массированные бомбардировки практически всех регионов сектора Газа. Жителям города Газа рекомендовали покинуть дома из-за опасности налетов израильских ВВС. По данным на начало 2023 года, в анклаве проживают около 2,3 миллиона человек