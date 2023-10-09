Число погибших от ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 687
Число погибших от ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 687 человек, пострадали 3726 жителей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав анклава.
Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС началось в субботу, 7 октября. Палестинские боевики выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и захватили ряд населенных пунктов на юге страны.
Во время атаки палестинцы расстреливали мирных жителей и захватили заложников.
Жертвами нападения стали 800 человек , четверо россиян объявили пропавшими без вести. Около 100 человек попали в плен к радикалам.
В ответ на атаку израильская авиация начала массированные бомбардировки практически всех регионов сектора Газа. Жителям города Газа рекомендовали покинуть дома из-за опасности налетов израильских ВВС. По данным на начало 2023 года, в анклаве проживают около 2,3 миллиона человек