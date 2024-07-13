13 июля 2024, 22:33

Число погибших от израильского удара в Хан-Юнисе выросло до 90

Unsplash
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Количество погибших при ударе Израиля в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа увеличилось до 90. Об этом сообщили в Минздраве анклава, передало РИА «Новости».

«Число погибших при ужасной резне оккупации [Израиля], совершенной против граждан и перемещенных лиц в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис в субботу утром, достигло 90», - заявили в министерстве.

По данным Минздрава, половина из погибших - женщины и дети. Также насчитали 300 пострадавших.

Всего с начала эскалации конфликта число погибших от действий Израиля в Газе достигло 38 345, еще 88 295 человек получили ранения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября прошлого года, когда военные ХАМАС атаковали территорию Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию в анклаве.

Ранее советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази заявил, что в случае конфликта «Хезболлы» с Израилем страна и члены «оси сопротивления» поддержат ливанское движение. Он отметил, что если израильские военные развернут крупное наступление на «Хезболлу», это спровоцирует большой региональный конфликт.

Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 июля 2024, 20:24
Швеция не нашла виновных в подрыве «Северных потоков» и закрыла дело
РИА «Новости»
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Шведские следователи якобы так и не выяснили, кто причастен к диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В итоге уголовное дело решили прекратить, сообщил в беседе с The Time премьер-министр Ульф Кристерссон.

По его словам, шведские правоохранители занялись официальным расследованием, так как взрывы произошли в экономической зоне страны.

«Это было сделано довольно традиционно, и они (следователи - прим. ред.) пришли к выводу, что не могут кого-то обвинять в этом. У них не было доказательств. Итак, для нас это закрыто», - заявил Кристерссон.

Журналисты попытались узнать хоть какие-то подробности о ходе следствия, но премьер не стал сообщать дополнительную информацию.

Тогда авторы статьи предположили, что его нежелание говорить о расследовании может «навести людей на мысль, что происходит какое-то сокрытие» информации по делу.

Недавно бывший депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил, что виновных в подрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» нашли. По его словам, среди причастных - офицер седьмого управления контрразведки СБУ.

Шведские следователи якобы так и не выяснили, кто причастен к диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». В итоге уголовное дело решили прекратить, сообщил в беседе с The Time премьер-министр Ульф Кристерссон.

Газопровод Северный поток — 2 Швеция Взрывы Северный поток
13 июля 2024, 20:19
«Круговая порука». Захарова — о сговоре Швеции и США по «Северным потокам»
РИА «Новости»
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Швеция и США ведут международный сговор, чтобы сокрыть теракт на «Северных потоках». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА «Новости».

«И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке», - сказала Захарова.

В 2022 году после мощных подводных взрывов вышли из строя российские трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2». ЧП произошло в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм.

Россия инициировала дело об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований. Ранее шведский премьер Ульф Кристерссон дал интервью, в котором заявил, что Швеция так и не нашла виновных в подрыве газопроводов.

Ранее стало известно, что диверсию на газопроводах планировали еще до возвращения в состав России Крыма. Экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач назвал имена тех, кто входил в группу подрыва.

США Швеция Мария Захарова Россия Северный поток
13 июля 2024, 19:50
«Вызвал ярость». Визит Орбана в Москву и Пекин разозлил ЕС и НАТО
РИА «Новости»
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Европейский союз и Североатлантический альянс возмутились поездкой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщила газета Global Times.

«Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО», - написали авторы публикации.

Из-за этого Евросоюзу и альянсу пришлось поспешно объяснять, что Орбану «не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Путиным».

Реакция лидеров показала их несогласие с диалогом по украинскому вопросу без посредничества. Англо-американский гегемон и его вассалы хотят укрепить свои позиции на Украине. НАТО воинственно настроен к чужакам и не имеет другой цели, кроме экспансии КНР и России, подчеркнули журналисты.

На саммите НАТО Орбан выступил против членства Украины в альянсе и разозлил присутствующих на мероприятии министров.

НАТО Китай Москва Виктор Орбан
13 июля 2024, 19:17
Байдена обвинили в грубом вмешательстве в дела Китая
Pxhere
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Подписанный главой Белого дома Джо Байденом законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора» — грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Такое заявление сделали в пресс-службе МИД КНР.

«Тибет с древних времен был частью Китая. Дела Тибета являются чисто внутренними делами Китая и не допускают никакого внешнего вмешательства», - подчеркнули в министерстве.

Китайская сторона пригрозила Штатам решительными мерами ради защиты собственной безопасности, суверенитета и интересов развития страны.

Ранее Китай ввел ограничения против США из-за нарушения поддержки Тайваня. Под санкции попали шесть организаций, в том числе Anduril Industries и Maritime Tactical Systems. КНР также призвала американскую сторону прекратить дискредитацию , ведь ее действия нарушают международное право.

Подписанный главой Белого дома Джо Байденом законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора» - грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Такое заявление сделали в пресс-службе МИД КНР.

Китай Джо Байден

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