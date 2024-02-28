28 февраля 2024, 14:04

Число погибших от израильских ударов по Газе возросло почти до 30 тысяч человек

Global Look Press
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С начала палестино-израильского конфликта в результате бомбардировок самолетами ВВС Израиля сектора Газа погибли 29 954 человека. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 29 954 погибших и 70 325 раненых», - заявили в министерстве.

По данным ведомства, только за минувшие сутки в Газе погибли 76 человек, а 110 получили ранения различной степени тяжести.

Высокопоставленный член политического крыла ХАМАС заявил телеканалу, что руководство движения до сих пор не получило официального предложения о перемирии. Гуманитарная обстановка в Газе остается крайне сложной. В ООН пояснили, что гуманитарным организациям систематически отказывают в доступе, а конвои с помощью подвергаются обстрелам.

Ранее США обязали Израиль подписать соглашение о соблюдении международного права в Газе.

Минздрав Конфликт Израиля и Палестины
28 февраля 2024, 13:21
Захарова объяснила причину карикатурных угроз литовского посла о Калининграде
РИА «Новости»
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Заявления посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда носят карикатурный характер, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Всем очевидно, что такими словами разбрасываются в целях информационной войны и воодушевления киевского режима, пояснила она в эфире радио Sputnik.

«Все понимают, что ни конкретно этот упомянутый человек, ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями», - указала дипломат.

В связи с этим, сталкиваясь с подобными заявлениями, надо понимать, что они - элемент информационной войны, пиара и хайпа.

«Думаю, скорее всего, первое», - добавила Захарова.

Кроме того, продолжила она, западным странам, которые спонсируют Украину, нужен такой информационный шум, чтобы воодушевлять киевский режим.

И хотя все эти громкие высказывания носят в большей степени карикатурный характер, на Украине они разлетаются как горячие пирожки, добавила представитель МИД.

Линкявичюс - бывший бывший министр иностранных дел Литвы, а ныне посол страны в Швеции. В минувший вторник, 27 февраля, он пригрозил «нейтрализовать» Калининград , если Россия «бросит вызов» НАТО.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков после этого рекомендовал соседним странам не пытаться «бряцать оружием» и выставлять себя «идиотами на весь мир».

Литва Россия НАТО Калининград
28 февраля 2024, 12:20
Песков назвал расширение НАТО поводом для глубокой обеспокоенности
РИА «Новости»
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Расширение альянса НАТО является поводом глубокой обеспокоенности России и основанием принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Продвижение НАТО в сторону российских границ и враждебная риторика альянса являются поводом для глубокой обеспокоенности и основанием для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности», - сказал он.

Таким образом Песков отреагировал на заявление посла Литвы в Швеции о необходимости нейтрализовать Калининград в случае конфликта России и НАТО.

«Калининград является регионом России на Балтике. И так всегда будет», - добавил пресс-секретарь.

Ранее литовский посол Линас Линкявичюс заявил, что Балтийское море является внутренним для НАТО, и пообещал нейтрализовать Калининград в случае атаки России на альянс.

В ответ в администрации Калининградской области напомнили, что в море расположен Балтийский флот России.

Дмитрий Песков Россия НАТО
28 февраля 2024, 12:13
Использование прибыли от активов России для помощи ВСУ обсудят в ЕК
РИА «Новости»
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила, что пора начать разговор об использовании прибыли с замороженных российских активов на закупку военной техники для Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Не следует преувеличивать риски конфликта, но к ним следует быть готовыми, и это начинается с острой необходимости восстановления, пополнения и модернизации вооруженных сил государств-членов», - подчеркнула европейский политик.

Фон дел Ляйен также обратила внимание на необходимость разработок оружия нового поколения. Она призвала укрепить оборонно-промышленный потенциал стран Европы в ближайшие пять лет.

В Минфине заявили, что конфискация российских активов в пользу Украины создаст прецедент. Это негативно отразится на странах, которые решатся на подобный шаг. В Центробанке пообещали, что в случае конфискации смогут принять адекватные меры.

Военные Киев Урсула фон дер Ляйен
28 февраля 2024, 11:47
Русофобская истерия подтвердила нацеленность США на дестабилизацию России
РИА «Новости»
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Русофобская истерия, которая искусственно нагнетается в США, свидетельствует о нацеленности американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России в преддверии президентских выборов в марте, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Комментарий опубликовали в официальном Telegram-канале дипмиссии.

Представители посольства подчеркнули, что обратили внимание на антироссийские заявления представителя Госдепа, отметившегося «морализаторскими» комментариями о решении российских судебных органов.

В том же духе, по оценке дипмиссии, прозвучало «наставническое» замечание одного из заместителей госсекретаря, пожаловавшегося на «поведение» России.

«Расцениваем подобные заявления как грубую попытку вмешательства во внутренние дела», - указали авторы комментария.

Так же в посольстве обратили внимание на еще одно проявление двуличных подходов США к вопросам прав человека, выражается это в том, что Штаты замалчивают собственные ошибки и недочеты, но призывают к свободе слова и приверженности демократическим ценностям за рубежом.

При этом внутри США процветает и жестокость полиции, и расовая дискриминация, фиксируются многочисленные случаи разжигания ненависти на религиозной почве, продолжается агрессивное навязывание неолиберальной повестки, указали дипломаты.

«Даже местные журналисты начинают задаваться вопросом: почему бы властям США не направить свою неуемную энергию в полезное русло. Например, на разрешение гуманитарного кризиса на южной границе», - заключили в посольстве.

США Россия

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