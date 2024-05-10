Число погибших от бомбардировок жителей Газы приблизилось к 35 тысячам

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В ведомстве подчеркнули, что ранения различной степени тяжести получили более 78 тысяч человек.

«Израиль за последние сутки нанес шесть массированных ударов по сектору Газа. В результате 39 человек погибли, 58 получили ранения и попали в больницы», - указали в министерстве.

В Минздраве подчеркнули, что некоторые из учреждений не могут оказать помощь больным из-за блокировки гуманитарной помощи израильской армией. Самая тяжелая ситуация сложилась в Рафахе, где число раненых постоянно растет из-за продолжения бомбардировок.

О новых ударах израильской армии по городу стало известно утром в пятницу, 10 мая. Военные перешли в новую атаку после провала переговоров о возвращении заложников , захваченных боевиками ХАМАС в октябре 2023 года.

Продолжение ударов Израиля по сектору Газа увеличило число погибших до 34 943. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения палестинского анклава.