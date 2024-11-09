09 ноября 2024, 16:22

Число погибших на вокзале в Пакистане возросло до 27

Unsplash
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Число погибших при взрыве на железнодорожном вокзале Кветты в Пакистане возросло до 27. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

Ранее местные СМИ сообщили, что теракт устроил подорвавший себя смертник, а взрыв стал новым эпизодом конфликта в Белуджистане, где вооруженные сепаратисты требуют независимости.

Теракт произошел утром, когда люди столпились у железнодорожных касс, чтобы купить билеты на поезд-экспресс в Пешавар. Детонация была настолько сильной, что грохот слышали в нескольких районах города.

Президент Владимир Путин направил телеграмму президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьеру Шехбазу Шарифу со словами соболезнования.

Терроризм Взрывы Пакистан
09 ноября 2024, 17:06
Президент Германии ударил писателя, обвинившего его в поддержке России
Unsplash
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя и ударил писателя Марко Мартина, который обвинил его в поддержке России из-за газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило Bild.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя и ударил писателя Марко Мартина, который обвинил его в поддержке России из-за газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщило Bild.

По данным издания, политик вышел из себя после того, как Мартин раскритиковал его за одобрение строительства газопровода, и набросился на оппонента с кулаками. Разгневанного Штайнмайера не смогли остановить даже очевидцы.

Мартин в комментарии газете добавил, что Штайнмайер сказал ему: «Интеллектуалам не понять, насколько тяжела работа политиков».

Ранее президент Германии обвинил Россию в том, что она «вернула войну в Европу». Это высказывание раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова , напомнив, что Штайнмайер поощрял Украину за срыв Минских соглашений и отказывался выплачивать компенсации ленинградским блокадникам-неевреям.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Россия
09 ноября 2024, 14:21
МИД России назвал условия полного разрыва отношений с США
Unsplash
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Россия может разорвать дипломатические отношения с США в случае конфискации замороженных активов, новой эскалации на Украине и еще в нескольких случаях. Об этом заявил «Интерфаксу» замглавы МИД Сергей Рябков.

«Там есть целый ряд сюжетов, которые западная группа продолжает обсуждать. Кто-то это внутри западной группы делает с упоением, некоторые - с определенной дрожью», - рассказал он.

Замминистра добавил, что Россия сама не хочет идти на подобные меры, но допускает их, если Запад решит пойти ва-банк и «отбросит последние приличия».

Ранее другой замглавы МИД, Сергей Вершинин, заявил, что попытки США и их союзников изолировать Россию не увенчались успехом , даже несмотря на попытки шантажировать отдельные страны.

США Россия МИД РФ
09 ноября 2024, 13:46
Маск все знал заранее? В США сделали неожиданное заявление о выборах президента
Unsplash
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Бизнесмен Илон Маск разработал приложение, которое позволило ему узнать результаты президентских выборов в США еще до того, как их официально объявили. Об этом сообщил ведущий Джо Роган, которого процитировало издание BroBible.

Ранее Маск заявил в интервью Такеру Карлсону, что готов пойти работать в американское правительство , если избранный президентом Дональд Трамп его пригласит, и повысить эффективность работы властей. По оценкам бизнесмена, кабмин страдает от излишней бюрократии.

В сентябре основатель Tesla и SpaceX признавался, что уже «не может дождаться» момента, когда его позовут в высшие органы власти.

Трамп, победив на президентских выборах, стал вторым человеком после Гровера Кливленда, который вернется в Белый дом на второй срок, проиграв после первого.

США Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США
09 ноября 2024, 12:56
Общественного деятеля Гагаузии задержали после обысков из-за слов о Санду
РИА «Новости»
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Молдавские правоохранители задержали общественного деятеля Гагаузии Михаила Влаха. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель главы автономии Илья Узун.

По его словам, задержание произошло в ночь на 9 ноября, к Влаху прибыли вооруженные люди в масках. Они провели обыск у общественника и увезли его в Кишинев.

«Они пришли к Влаху на самый святой праздник Гагаузии. Поэтому сегодня у нас выходные», - сказал Узун.

Первый заместитель главы автономии предположил, что поводом к репрессиям стала публикация Влаха в социальной сети, в которой он призвал убрать из власти президента Молдавии Майю Санду.

«Там опечатка вышла, „убивать“ вместо „убирать“. Когда позвонили ему, Влах сразу выпустил новый пост об опечатке. По этому вопросу они и пришли», - добавил он.

Ранее башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул призналась, что ждет давления на регион от избранной на второй срок Санду.

Молдавия Аресты Гагаузия

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