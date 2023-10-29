Число погибших на шахте в Казахстане выросло до 38
Число погибших в шахте имени Костенко в Казахстане возросло до 38 человек. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба главка МЧС по республике.
«На шахте имени Костенко обнаружили тела 38 погибших человек, поиски восьми шахтеров продолжаются», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что поисковые работы во многом затруднены из-за вывалов грунта, а также разрушения в отдельных местах.
Пожар на шахте в Карагандинской области произошел утром 28 октября. Причиной ЧП, по предварительной информации, стал взрыв газометана. В тот момент под землей трудились 252 горняка, 205 человек удалось вывести на поверхность.
В связи с ситуацией президент Казахастана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура. Также он объявил о смене руководства компании «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта Костенко.