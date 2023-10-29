Число погибших на шахте в Казахстане увеличилось до 36
Количество жертв на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана возросло до 36. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
«На данный момент обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе уточнили, что в аварийно-спасательных работах задействовали 10 отделений горноспасателей, они контролируют газовую обстановку в шахте.
Утром 28 октября на шахте Костенко начался пожар. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газометана. Всего под землей работали 252 человека, 205 из них удалось вывести из шахты.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура в республике. Также глава государства сменил руководство владеющей шахтой компании «АрселорМиттал Темиртау».