Число погибших израильтян возросло до 800
По крайне мере 800 граждан Израиля стали жертвами нападения палестинского движения ХАМАС, еще 2400 пострадали. Об этом сообщила радиостанция Kan.
Ранее сообщали о 700 погибших и 2200 пострадавших израильтянах. Со стороны Палестины жертвами стали 493 человека.
Израиль пережил ракетный обстрел со стороны сектора Газа 7 октября. Известно, что страну обстреливали и со стороны Ливана. Оттуда запустили 12 ракет.
ЦАХАЛ 9 октября объявил о том, что боевые действия в населенных пунктах рядом с сектором Газа удалось остановить. Однако боевики могут оставаться в некоторых городах.
Также днем в понедельник сообщалось, что армия Израиля стала атаковать стратегические центры ХАМАС, которые находятся в Газе. Представитель ЦАХАЛ объявил лидера палестинского движения Яхья Синвара «мертвым». Официальных сведений по этому поводу пока нет.