06 августа 2024, 09:33

Число погибших из-за беспорядков в Бангладеш за день выросло на 109

Pxhere
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Число погибших во время начавшихся беспорядков в Бангладеш за день возросло на 109 человек. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на полицию и медиков.

«По меньшей мере 109 человек погибли в ходе ожесточенных беспорядков в Бангладеш в понедельник», - передали журналисты.

День назвали «самым смертоносным» с момента начала протестов. Общее число погибших достигло 409 человек.

Демонстрации в Бангладеш начались несколько недель назад после того, как стало известно о коррупционных схемах в правительстве. Премьер-министр страны Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке на фоне беспорядков. Местные военные после отставки политика сформируют временное правительство.

Ранее протестующие устроили погром в доме министра внутренних дел Бангладеш Асадуззамана Хана. В Дакке участники беспорядков подожгли музей основателя Бангладеш и ворвались в здание парламента.

Отставки Военные Протесты Беспорядки Полиция
06 августа 2024, 09:26
«Ядерные бомбы без конца?» В США высмеяли предложения по наращиванию вооружений
Freepik
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Если Соединенные Штаты будут наращивать ядерные вооружения, это повысит вероятность ядерного конфликта. Такое мнение высказал аналитик Института ответственного госуправления Куинси Уильям Хартунг в статье для Resposible Statecraft.

Он прокомментировал доклад аналитического центра Heritage Foundation, который призвал нарастить ядерный потенциал США в связи с успехами России и Китая. Хартунг раскритиковал идею «мозгового центра» и предположил, что ее авторы погрязли в прошлом. Он напомнил, что планы необходимо строить, ориентируясь на будущее.

«Ядерные бомбы без конца? <…> Они продвигают схему, которая сейчас так же неосуществима, как и 40 лет назад», - указал эксперт.

По его словам, план Heritage Foundation не спасет мир от ядерного конфликта, а только приблизит его. Он добавил, что Белому дому придется найти другие способы для снижения напряжения в отношениях с Россией и Китаем.

Ранее экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание, что Запад все больше подводит мир к ядерной катастрофе. Он с иронией напомнил об опасениях западных лидеров в связи с глобальным потеплением и отметил, что политики могут уничтожить человечество не в далеком будущем, а уже в этом году.

Ядерное оружие США Россия Китай
06 августа 2024, 08:53
Мадуро пообещал перейти с WhatsApp на Telegram
РИА «Новости»
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Венесуэльский лидер Николас Мадуро перестанет пользоваться мессенджером WhatsApp, с помощью которого злоумышленники распространяют угрозы в адрес его сторонников. Он также пообещал начать использовать такие платформы как Telegram и WeChat. Об этом президент Венесуэлы заявил в эфире телеканала VTV.

Он указал, что удалит WhatsApp со своего телефона, и призвал молодежь сделать то же самое.

«Потому что там преступники угрожают молодежи, популярным лидерам. За телефонами в Колумбии, Майами, Перу, Чили прячутся трусы», - рассказала глава государства.

Лидер Венесуэлы обвинил владельцев WhatsApp, а также соцсетей TikTok и Instagram* в распространении ненависти в стране. Он также сравнил ситуацию с мессенджерами и соцсетями с «киберфашистским переворотом».

Ранее в Венесуэле начались беспорядки и акции протеста в связи с переизбранием Мадуро. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, венесуэльская оппозиция не может смириться со своим поражением. Он призвал ее поздравить Мадуро, который набрал более 50% голосов, с победой на выборах.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

WhatsApp Венесуэла Николас Мадуро Telegram
06 августа 2024, 08:29
Израильские военные сообщили о ликвидации командира батальона «Радван» в Ливане
Unsplash
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Израильские военные уничтожили на юге Ливана командира батальона специального назначения «Радван» Али Джамаля Алдина в составе боевого крыла «Хезболлы». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Войска удалили по району Эбба на юге Ливана. По словам израильских военных, ликвидация командира «Радвана» снизит возможности «Хезболлы» «по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из южного Ливана» в отношении Израиля.

В ЦАХАЛ добавили, что американские войска ударили по военной инфраструктуре ливанской организации в районе Кфаркелы на юге страны.

Ранее израильские военные отразили ракетный удар со стороны «Хезболлы». Средства противовоздушной обороны сбили порядка 30 снарядов на севере Израиля. Несколько ракет приземлились на открытой местности. Один из снарядов обнаружили в окрестностях мошава Бейт-Гилель на западном берегу реки Эль-Хасбани.

По данным ЦАХАЛ, в результате атаки никто не пострадал. В ответ на обстрел израильские военные уничтожили пусковую установку «Хезболлы» и инфраструктуру в районе ливанского города Марджъую.

США Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины Ливан
06 августа 2024, 08:19
Ядерной угрозой России запугали японцев на памятном мероприятии в Хиросиме
Unsplash
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Мировому сообществу важно продолжать работать над ядерным разоружением, заявил на мероприятии по случаю 79-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки премьер-министр Японии Фумио Кисида. Одним из рисков глобальной безопасности он назвал ядерную угрозу России, сообщило издание Asahi.

Выступая в Мемориальном парке мира в Хиросиме, политик призвал работать над деэскалацией и предотвращением новой атомной бомбардировки. Кисида сказал, что важно придерживаться парламентской резолюции о трех неядерных принципах - отказываться от владения, производства и ввоза ядерного оружия.

«Ситуация вокруг ядерного разоружения становится все более серьезной из-за углубляющихся разногласий в международном сообществе по поводу ядерного разоружения и ядерной угрозы со стороны России», - сказал он.

Японский премьер в своей речи не упомянул, что именно США устроили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Он лишь заявил о многотысячных жертвах и масштабных разрушениях.

Ядерное оружие Япония Международные отношения Оружие

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