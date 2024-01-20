Число погибших иранских офицеров при ударе Израиля по Дамаску выросло до четырех
Жертвами ракетного удара по Дамаску стали четверо военных советников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом со ссылкой на официальное заявление Департамента по связям с общественностью организации сообщил телеканал Al-Alam.
В заявлении отметили, что удар нанесла армия Израиля. В результате воздушной агрессии погибли несколько сирийских солдат, а также четыре иранских военных советника. Дополнительную информацию с именами погибших пообещали выпустить позднее.
СМИ со ссылкой на источники сообщили, что среди погибших оказался командующий силами разведки Кудс, входящих в КСИР Хадж Садик, а также его главный помощник.
По данным сирийского агентства SANA , ракеты попали в здание в дамаском районе Аль-Мезза. В результате постройка полностью разрушилась.
Один из представителей поддерживаемой Ираном группировки в Сирии подтвердил, что высшие офицеры КСИР использовали здание в качестве штаб-квартиры.
Первым об ударе израильских сил по Дамаску со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. Авторы заявили об одном погибшем офицере Корпуса стражей Исламской революции и нескольких пострадавших. Директор больницы Аль-Мувасат в столице Сирии Имама Аль-Амина заявила, что к ним доставили тело одного погибшего, а также трех раненых, среди которых - женщина.