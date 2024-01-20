Число погибших иранских офицеров при ударе Израиля по Дамаску выросло до четырех

В заявлении отметили, что удар нанесла армия Израиля. В результате воздушной агрессии погибли несколько сирийских солдат, а также четыре иранских военных советника. Дополнительную информацию с именами погибших пообещали выпустить позднее.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что среди погибших оказался командующий силами разведки Кудс, входящих в КСИР Хадж Садик, а также его главный помощник.

По данным сирийского агентства SANA , ракеты попали в здание в дамаском районе Аль-Мезза. В результате постройка полностью разрушилась.

Один из представителей поддерживаемой Ираном группировки в Сирии подтвердил, что высшие офицеры КСИР использовали здание в качестве штаб-квартиры.

Первым об ударе израильских сил по Дамаску со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. Авторы заявили об одном погибшем офицере Корпуса стражей Исламской революции и нескольких пострадавших. Директор больницы Аль-Мувасат в столице Сирии Имама Аль-Амина заявила, что к ним доставили тело одного погибшего, а также трех раненых, среди которых - женщина.