20 января 2024, 14:10

Число погибших иранских офицеров при ударе Израиля по Дамаску выросло до четырех

Global Look Press
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Жертвами ракетного удара по Дамаску стали четверо военных советников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом со ссылкой на официальное заявление Департамента по связям с общественностью организации сообщил телеканал Al-Alam.

В заявлении отметили, что удар нанесла армия Израиля. В результате воздушной агрессии погибли несколько сирийских солдат, а также четыре иранских военных советника. Дополнительную информацию с именами погибших пообещали выпустить позднее.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что среди погибших оказался командующий силами разведки Кудс, входящих в КСИР Хадж Садик, а также его главный помощник.

По данным сирийского агентства SANA , ракеты попали в здание в дамаском районе Аль-Мезза. В результате постройка полностью разрушилась.

Один из представителей поддерживаемой Ираном группировки в Сирии подтвердил, что высшие офицеры КСИР использовали здание в качестве штаб-квартиры.

Первым об ударе израильских сил по Дамаску со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. Авторы заявили об одном погибшем офицере Корпуса стражей Исламской революции и нескольких пострадавших. Директор больницы Аль-Мувасат в столице Сирии Имама Аль-Амина заявила, что к ним доставили тело одного погибшего, а также трех раненых, среди которых - женщина.

Израиль Сирия Военные Иран Ближний Восток
20 января 2024, 15:18
США призвали к поддержке прекращения огня в Газе из-за угрозы расширения конфликта
Global Look Press
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Посол ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба призвала США поддержать немедленное прекращения огня в секторе Газа, чтобы избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Ее слова привело агентство Bloomberg.

По словам дипломата, Газа и региональные государства не могут ждать еще 100 дней. Палестино-израильский конфликт - открытая рана, которая дестабилизировала Ближний Восток.

Нусейба подчеркнула, что США, имеющие влияние на Израиль, могут сыграть решающую роль в деэскалации. Вмешательство Вашингтона может стать примером посредничества, если они не хотят усиления террористической активности в регионе.

В октябре по Израилю нанесли ракетный удар со стороны сектора Газа. Тель-Авив санкционировал ответный огонь. Новый виток палестино-израильского конфликта спровоцировал ухудшение ситуации с безопасностью в Иране, Ираке, Сирии, Йемене.

В США заявили, что проиранские группировки, выступающие в поддержку Газы, начали обстреливать американские базы на Ближнем Востоке. Йеменские хуситы также заявили о поддержке жителей анклава, нападая на корабли, перевозящие для Израиля товары по Красному морю. В ООН предупредили, что ближневосточный конфликт продолжает расширяться из-за ударов США по Йемену.

США ОАЭ Конфликт Израиля и Палестины
20 января 2024, 14:34
Подростков в КНДР отправили на каторгу на 12 лет за просмотр южнокорейского кино
Global Look Press
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Двух 16-летних подростков приговорили к 12 годам каторги в КНДР за то, что они смотрели южнокорейские фильмы и музыкальные клипы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на корейскую редакцию «Би-би-си».

О приговоре стало известно после обнародования видео, предоставленного исследовательским институтом South and North Development (SAND). Запись сделали в 2022 году.

На кадрах можно видеть судебный процесс, а также момент, как на подростков в серых халатах надевают наручники. При этом все находившиеся на судебном заседании были в масках. Из-за этого Reuters предположило, что процесс шел во время пандемии коронавируса.

Также на записи есть момент, когда подростков отчитывают перед собравшимися на стадионе людьми за то, что они не «осознали свои ошибки».

Голос за кадром при этом указывает, что «культура гнилого марионеточного режима» распространилась даже на подростков, которые в 16 лет уже разрушили свое будущее.

КНДР
20 января 2024, 13:52
Популярная достопримечательность в Греции может исчезнуть под водой
Unsplash
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Популярные среди туристов пляж и место кораблекрушений Навагио на острове Закинф в Греции рискуют уйти под воду. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

В АТОР отметили, что из-за штормов и оползней за последние 10 лет состояние затонувшего корабля «Панагиотис» сильно ухудшилось.

Корабль сел на мель еще в 1980 году, из-за чего пляж назвали «бухтой контрабандистов» и «пляжем кораблекрушений». По легенде, судно перевозило нелегальные товары и ценности.

Местные жители, представители турбизнеса и островные власти опасаются, что вода в течение нескольких лет окончательно смоет корабль в море, что сильно сократит трафик посетителей.

Некоторые активисты призывали заплатить за работы по восстановлению затонувшего корабля. Власти Закинфа также рассматривают вариант взимания дополнительной платы за вход на Навагио.

Ранее россиянам назвали топ-10 отечественных аналогов заграничным достопримечательностям.

Туризм Греция
20 января 2024, 11:36
Американский дрон рухнул возле авиабазы в Ираке
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Американский беспилотный летательный аппарат рухнул неподалеку от авиационной базы «Балад» в Ираке, местные правоохранительные органы подобрали дрон. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Принадлежащий США беспилотный летательный аппарат упал рядом с авиабазой „Балад“ в Ираке в 19:20 по местному времени, технику подобрали полицейские», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что начали расследование причин произошедшего. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

С конца 2023 года авиабазы США на территории Ирака неоднократно попадали под атаки беспилотников. В частности, в ноябре неизвестный дрон нанес удар по базе «Аль-Харир» , на которой также дислоцированы представители других стран. В результате атаки пострадала военная инфраструктура.

Политолог Семен Багдасаров в беседе с «360» заявлял, что США не решатся вступать в открытый конфликт на Ближнем Востоке.

США Беспилотники Военные Ирак

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