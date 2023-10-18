Число погибших и пострадавших при ударе по больнице в секторе Газа выросло до 800 человек

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Представитель Министерства здравоохранения анклава сообщил, что в результате удара погибли минимум 500 человек. Всего пострадали от взрыва ракеты более 800 человек.

Министерство здравоохранения Газы опубликовало заявление, в котором сообщило, что больница сыграла жизненно важную роль в предоставлении убежища гражданским лицам.

«В больнице находились сотни больных и раненых, а также люди, перемещенные из своих домов», - заявили в министерстве, эти слова привел телеканал Al Jazeera.

Представитель Минздрава Газы заявил, что удар по медучреждению нанес Израиль. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим.

Армия обороны Израиля сообщила, что за удар по больнице ответственность лежит на группировке «Исламский джихад»*. ЦАХАЛ заявил, что боевики неудачно запустили ракету и она попала в медучреждение в Газе.

*Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.