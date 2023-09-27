Число погибших и пострадавших на свадьбе в Ираке увелчилось до 450

Читайте нас в:

«Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Хамдания восточнее Мосула превысило 450 человек», - заявили в организации.

Ранее представители управления здравоохранения сообщили, что жертвами пожара стали 100 человек , еще более 150 пострадали. Позже телеканал Al Arabiya передавал о 120 погибших и свыше 200 пострадавших.

Известно, что ЧП случилось в округе Аль-Хамдания. По предварительным данным от управления гражданской обороны Ирака, причиной пожара могли стать фейерверки. Их использовали в банкетном зале, где проходила свадьба. Таким образом организаторы мероприятия нарушили правила противопожарной безопасности.