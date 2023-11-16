Численность населения Казахстана выросла до 20 млн человек

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«Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием!» - написал казахстанский лидер.

Токаев назвал счастливую семью фундаментом благополучия нации и устойчивого прогресса страны. Власти Казахстана продолжат работать над укреплением семейных ценностей и защищать материнство и детство, заверил глава республики.

Пресс-служба Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана сообщила, что 20-миллионными гражданами государства стали сразу пять детей - три мальчика и две девочки. Все они родились 14 ноября в 08:10.

«Поздравляем всех казахстанцев со знаменательным событием и желаем малышам крепкого здоровья и счастливой жизни!» - написала пресс-служба.

В агентстве также отметили, что в 1991 году население Казахстана составляло 16,4 миллиона человек. Таким образом, за годы независимости республики число ее граждан выросло на 22,3%.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер назвал Казахстан наиболее близким союзником для РФ.