Численность американской армии в 2024 году станет самой низкой за 83 года

«Это самый низкий показатель с тех пор, как США вступили во Вторую мировую войну в 1941 году», - написали журналисты.

Проблему назвали «величайшей», целей по набору кадров в армии, флоте и военно-воздушных силах не достигли. Официальные лица заявили, что должен быть «национальный вызов в службу поддержки».

Американские военные вербовщики уверены, что у поколения Z - тех, кто родился в период с 1997 по 2012 годы, «низкое доверие к институтам». У них меньше родственников, которые служили в армии, что снижает и их желание. Молодежь мало что знает о военной службе, поэтому отказывается от того, что может предложить армия США, предположил исполняющий обязанности заместителя министра обороны по кадрам и готовности Ашиша Вазирани.

Во всех родах войск, за исключением Космических сил, с 2020 года сократилась численность военных. Министерство обороны и военные службы надеются привлечь в будущем больше новобранцев.

Германия тоже обеспокоена численностью своей армии. В стране нет обязательной службы с 2011 года. Власти уверены, что отмена срочной воинской службы была ошибкой , но теперь вернуть ее сложно с точки зрения закона и политики. В ФРГ рассматривают новую модель, чтобы сделать военнообязанными были и мужчин, и женщин.