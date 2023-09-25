Четырехметрового крокодила с трупом женщины в пасти убили во Флориде

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В пасти у пресмыкающегося была 41-летняя женщина по имени Сабрина Пекхэм. О происшествии стало известно, когда один из очевидцев увидел аллигатора с женским трупом в зубах. После случившегося чиновники гуманно убили крокодила.

«Многие мои соседи были здесь, и именно они рассказали мне об аллигаторе. <…> Пока мы стояли здесь, мы услышали выстрел. Я предполагаю что они убили аллигатора», - заявила одна из местных жительниц.

В августе этого года крокодил съел 29-летнего футболиста Хесуса Альберто Лопеса Ортиса, игравшего за любительскую коста-риканскую команду. В момент нападения спортсмен купался в реке. После происшествия сотрудники правоохранительных органов застрелили хищника.