Четырехметрового крокодила с трупом женщины в пасти убили во Флориде
Во штате Флорида в США убили четырехметрового аллигатора с погибшей женщиной в пасти. Об этом сообщил телеканал CNN.
В пасти у пресмыкающегося была 41-летняя женщина по имени Сабрина Пекхэм. О происшествии стало известно, когда один из очевидцев увидел аллигатора с женским трупом в зубах. После случившегося чиновники гуманно убили крокодила.
«Многие мои соседи были здесь, и именно они рассказали мне об аллигаторе. <…> Пока мы стояли здесь, мы услышали выстрел. Я предполагаю что они убили аллигатора», - заявила одна из местных жительниц.
В августе этого года крокодил съел 29-летнего футболиста Хесуса Альберто Лопеса Ортиса, игравшего за любительскую коста-риканскую команду. В момент нападения спортсмен купался в реке. После происшествия сотрудники правоохранительных органов застрелили хищника.