02 ноября 2023, 01:50

Четырех россиян в США арестовали по обвинению в незаконном экспорте товаров

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Американские правоохранители арестовали четырех российских граждан по обвинению в запрещенном экспорте товаров двойного назначения для применения в военных целях. Об этом заявили в Министерстве юстиции США, передал ТАСС.

«Четыре человека были задержаны. На этой неделе в Восточном округе Нью-Йорка были предъявлены обвинения и заведено уголовное дело в связи с двумя отдельными заговорами, целью которых был незаконный экспорт технологий двойного назначения в Россию», - сказано в сообщении.

Подозреваемых поймали в течении двух суток, скоро они предстанут перед судом. В материале отметили, что россияне могли пользоваться псевдонимами и подставными организациями, чтобы отправлять в РФ «чувствительную электронику».

Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что американские власти подготовили новое предложение РФ для обмена осужденного за шпионаж Пола Уилана. По его словам, российская сторона пока не ответила на обращение.

США Россия Аресты
02 ноября 2023, 03:08
Настал идеальный момент для переговоров Украины и России — американский сенатор
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сейчас наступил идеальный момент для начала переговоров России и Украины. Об этом заявил сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль в беседе Fox Business.

По его словам, американские налогоплательщики очень дорого платят за продолжение украинского кризиса, поэтому с ситуацией «необходимо разобраться».

«Прямо сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить все это, потому что там уже сложилась патовая ситуация. <…> Никаких причин продолжать его нет», - сказал эксперт.

Несмотря на это Табервилль высказался за поддержку продолжения помощи Израилю в его конфликте с Палестиной, который зашел «слишком далеко». Республиканец призвал Вашингтон помочь дружественной стране, «дать ей деньги» и обеспечить свою национальную безопасность.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Западу нужно признать отсутствие шансов на победу Украины. Политик потребовал прекращения военной помощи Киеву со стороны Франции.

США Международные отношения Переговоры Украина
02 ноября 2023, 02:14
Разговор Мелони с российскими пранкерами назвали «провалом планетарного масштаба»
YouTube
Читайте нас в: Google Новости
Экс-премьер Италии Джузеппе Конти резко высказался по поводу разговора нынешнего премьер-министра страны Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Он назвал этот разговор «провалом планетарного масштаба». Видеоролик политик опубликовал в социальной сети Facebook*, цитаты из его речи привело РИА «Новости».

Конте отметил, что было неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства Италии можно легко обойти. Однако содержание разговора смутило его гораздо больше. Среди прочего Мелони призналась, что не справляется с проблемой нелегальных мигрантов.

«Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте», - отметил в своей речи Конти.

Мелони описала конфликт совсем не так, как она это делает на публике - премьер в разговоре с пранкерами заявила, что не видит другого выхода, кроме переговоров. В посте экс-премьер отметил, что Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам». Глава итальянского правительства продолжает поставлять на Украину оружие, осознавая при этом, что необходимо найти другой выход «Она признает, что еще не нашла в себе смелости выставить на обсуждение другую позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров. За эту трусость расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего - жертвы этого конфликта», - написал Конти.

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) представились высокопоставленными африканскими чиновниками.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

Италия Пранкеры Вован и Лексус
02 ноября 2023, 01:10
«Образ борца с режимом». США «выдвинули» Арестовича для обмана избирателей
YouTube
Читайте нас в: Google Новости
Бывший советник офиса президента Украины и блогер Алексей Арестович* много раз «предсказывал» гибель российского руководства, однако все его «кликушества» оказались пустым звуком. После череды коррупционных скандалов политику пришлось уйти в тень, а теперь он собирается стать следующим украинским президентом. О перспективах политической карьеры Арестовича рассказал директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в беседе с «360».

Альтер эго по имени Люся «Слишком одиозная фигура. <…> Считается, что [Арестович*] лицо нетрадиционной сексуальной ориентации. Его любимый образ - „Люся“, он многократно в образе женщины выступал. <…> Когда говорят Арестович* - обычно говорят Люся Арестович*. Вот такой вот своеобразный человек», - отметил эксперт.

По словам Подлесного, американская сторона в срочном порядке ищет человека, способного заменить нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Вариантов много, среди них и «такие фрики, как Аристович*».

Бунтарка на ниточках Политолог считает, что блогер является отличной кандидатурой для США. Собеседник «360» напомнил, что тот не имеет «идеологических тормозов» и негативно высказывается по отношению к Зеленскому. Из него у США получится «слепить образ некоего борца с режимом». Сам украинский президент понимает, что Арестович* делает это не по своей воле, а по воле американских хозяев.

«Главное, для чего его пытаются реанимировать в качестве „альтернативы“ Зеленскому, чтобы он на себя переключил голоса тех избирателей, которые живут на Востоке <…> Предполагается, что эти люди купятся на то, что Люся Арестович* вдруг стала этакой „правдолюбкой“ и выступает против Зеленского, против всего плохого и за все хорошее», - сказал эксперт.

Сказки закончились По мнению политолога, из этой попытки ничего путного не выйдет. Украинцы привыкли к выборам, которые проходят в стране очень часто. После предательства Зеленского, обещавшего привести Украину к миру, люди поняли эту игру. Подлесный призвал не верить политической программе Арестовича*, потому что все его слова направлены на продвижение имиджа, и правды в них очень мало.

«Люся-Миротворец, человек с гомосексуальными наклонностями, кандидат в президенты, который говорит такие вещи… Надо быть „абсолютно отмороженными“ избирателями, чтобы поверить в то, что он говорит», - подытожил специалист.

Политолог отметил, что пока неизвестно, какой будет избирательный список кандидатов на пост главы Украины. Сейчас США перебирают много вариантов, среди них может оказаться кто угодно, поэтому делать какие-то прогнозы пока рано.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Владимир Зеленский Украина Выборы
02 ноября 2023, 00:21
Около 600 россиян эвакуируют из Газы — российский посол
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Примерно 600 человек  с российским гражданством находятся в списке для эвакуации из сектора Газа, их будут вывозить после открытия пограничного перехода. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда».

«Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти… порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. Мы в активном контакте, мы готовы», - заявил он.

По словам Викторова, для начала эвакуации направят российских дипломатов из Каира и задействуют самолеты с автобусами.

Ранее телеканал CNN сообщил, что иностранным гражданам позволят покинуть анклав через КПП «Рафах». Чисто таких людей составило от пяти до семи тысяч. Как сообщили американские власти, точное количество пока неизвестно, потому что «ситуация на земле» постоянно меняется.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

Новости по теме