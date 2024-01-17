17 января 2024, 10:51

Четырех человек доставили в реанимацию после крушения военного вертолета в Киргизии

РИА «Новости»
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Крушение военного вертолета произошло в Киргизии, четырех человек экстренно доставили в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Один человек в результате крушения скончался, еще семеро пострадали. Четверых отвезли в реанимацию, один из них в крайне тяжелом состоянии», - заявили в ведомстве.

О крушении воздушного судна стало известно ранее в среду. ЧП произошло под Бишкеком. В районе села Достук, рухнул вертолет Ми-8. По предварительной информации, борт совершал учебный полет, но в какой-то момент ему пришлось совершить жесткую посадку.

В Минобороны Киргизии отмечали, что специальная комиссия займется расследованием причин происшествия.

В конце прошлого года вертолет Ми-8 также разбился в Узбекистане. ЧП произошло на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области, весь экипаж военного борта погиб.

Вертолеты Киргизия Военные
17 января 2024, 11:32
Невесту киллера по прозвищу Мышонок арестовали в Мексике прямо на свадьбе
Global Look Press
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Жительница Мексики Нэнси Лизет собиралась выйти замуж за киллера Клемента Мендиолу Мартинеса по прозвищу Мышонок (El Raton), но полицейские арестовали ее прямо в день свадьбы. Об этом сообщила Daily Mirror.

Как уточнило издание, Мартинеса подозревают в тяжких преступлениях - вымогательстве и убийствах. Его невеста, по версии следователей, была сообщницей и вместе с избранником занималась шантажом местных фермеров.

Когда пара решила пожениться, полиция узнала об этих планах. В день свадьбы правоохранители проследили за женщиной. Во время церемонии стражи порядка нагрянули в помещение, там задержали Лизет и еще шестерых мужчин, которых пригласили на свадьбу в качестве гостей.

На руки женщине надели наручники, а после полицейские сделали фото, на которых невеста киллера стоит в фате и тиаре.

Ее жениху при этом удалось сбежать. Теперь полиция обещает выплатить 300 тысяч песо (порядка 1,5 миллиона рублей) за информацию о местонахождении преступника.

Мексика Преступления Свадьбы
17 января 2024, 10:18
Один погиб и семеро пострадали при крушении вертолета в Киргизии
РИА «Новости»
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В результате крушения военного вертолета Ми-8 в Киргизии погиб один человек погиб. Об этом сообщило местное издание vesti.kg.

«В результате крушения военного вертолета Ми-8 в Бишкеке, по предварительной информации, погиб один человек. Еще около семи человек, находившихся на борту, пострадали», - указали авторы материала.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Киргизии, вертолет совершал учебно-тренировочный полет. Затем Ми-8 совершил вынужденную жесткую посадку. В Минобороны уточнили, что погиб один человек, а пострадали восемь.

Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что расследованием крушения военного вертолета будет заниматься специальная комиссия. Она установит причины ЧП.

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение рядом с селом Достук около 11:00 по местному времени. В государственном агентстве «Кабар» сообщали, что воздушное судно рухнуло на авиабазе «Фрунзе-1».

Вертолеты Киргизия Военные
17 января 2024, 10:00
Крупные российские компании начали массово покидать Кипр
Unsplash
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Многие крупные отечественные компании начали массово покидать юрисдикцию Кипра. Местные власти обеспокоены этим фактором, так как ситуация негативно скажется на сфере финансовых услуг. Об этом сообщила кипрская газета «Филелефтерос».

В заголовке авторы статьи указали, что более 10 компаний навсегда ушли с островного рынка. Это время назвали «периодом изменения карты в сфере финансовых услуг на Кипре».

«В последние месяцы двузначное число компаний с огромным объемом бизнеса в своем секторе объявили, что скоро навсегда распрощаются с Кипром, и ожидается, что в ближайшем будущем за ними последуют и другие субъекты бизнеса», - подчеркнули журналисты.

Массовый уход российских компаний также назвали «фактом, который будет продолжаться».

Несколько дней назад стало известно, что акционеры головной структуры Тинькофф Банка TCS Group решили сменить юрисдикцию с Кипра на Россию. Компания также сообщила, что переедет на остров Русский в Приморском крае.

Кипр Бизнес
17 января 2024, 09:01
Турецкие банки из-за вторичных санкций отказались сотрудничать с российскими
РИА «Новости»
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США объявили о введении вторичных санкций, после чего банки в Турции стали массово отказываться от обработки платежей и корреспондентских отношений с российскими. Так поступили Nurol Bank и Emlak Bank, сообщил «Коммерсант».

Некоторые кредитные организации из-за американских ограничений прекратили сотрудничество с партнерами еще летом 2023 года, но в декабре ситуация обострилась. Президент США Джо Байден подписал указ о введении вторичных санкций. Из-за этого почти все турецкие банки приостановили корреспондентские отношения и обработку платежей из России. Исключения сделали для дочерних подразделений иностранных организаций.

«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае», - сказал собеседник издания.

Среди крупных «отказников» Nurol Bank и Emlak Bank. Первый сотрудничал с 40 российскими кредитными организациями. Некоторые банки принимали платежи в рублях, а корреспондентские счета открывали в том числе в долларах и лирах.

Из-за вторичных санкций государственные банки Китая ужесточили проверки сделок с российскими клиентами, сообщило агентство Bloomberg. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это чувствительной сферой и отказался комментировать возможные ограничения.

США Турция Банки Международные отношения Деньги

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