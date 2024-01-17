Четырех человек доставили в реанимацию после крушения военного вертолета в Киргизии

«Один человек в результате крушения скончался, еще семеро пострадали. Четверых отвезли в реанимацию, один из них в крайне тяжелом состоянии», - заявили в ведомстве.

О крушении воздушного судна стало известно ранее в среду. ЧП произошло под Бишкеком. В районе села Достук, рухнул вертолет Ми-8. По предварительной информации, борт совершал учебный полет, но в какой-то момент ему пришлось совершить жесткую посадку.

В Минобороны Киргизии отмечали, что специальная комиссия займется расследованием причин происшествия.

В конце прошлого года вертолет Ми-8 также разбился в Узбекистане. ЧП произошло на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области, весь экипаж военного борта погиб.