18 января 2025, 19:34

Четырех антилоп застрелили на корм хищникам в зоопарке Лейпцига

Global Look Press
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Четырех антилоп личи застрелили в зоопарке немецкого Лейпцига, так как парнокопытных не получилось пристроить. Об этом сообщила газета Leipziger Volkszeitung.

«Четырех антилоп личи застрелили в пятницу утром. Они не могли оставаться в стаде из соображений регулирования численности популяции», - указали в статье.

Трех самок и одного самца не смогли перевести в другой зоопарк. Тогда внутренний этический комитет зоопарка, в состав которого вошли несколько человек, решил умертвить животных. Теперь застреленных антилоп отдадут на корм хищникам.

Директор зоопарка Йорг Юнгольд сообщил журналистам, что убийства животных в Лейпциге являются единичными случаями, которые происходят несколько раз в год.

Ранее житель Приморья случайно убил краснокнижного амурского тигра. Мужчина хотел застрелить дичь ради мяса, но по ошибке выстрелил в животное.

Германия Убийства Животные Зоопарки
18 января 2025, 19:01
Маск процитировал предвыборный лозунг кандидата в канцлеры ФРГ
Global Look Press
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился в своем блоге лозунгом кандидата на пост канцлера Германии от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель. Посвященный этому пост американский миллиардер опубликовал в соцсети X.

Предвыборный лозунг Вайдель звучит как «Сделаем Европу вновь великой». Немецкий политик взяла идею из известного слогана избранного президента США Дональда Трампа.

Партия АдГ утвердила Алису Вайдель кандидатом в канцлеры Германии на предстоящих выборах. По мнению Маска, «Альтернатива для Германии» может спасти ФРГ. Бизнесмен заявлял, что традиционные политические партии страны подставили немецкий народ, а экономика погрязла в бюрократии.

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек обвинил Илона Маска в атаке на демократию. Политик призвал «убрать руки от немецкой демократии» и предупредил, что Маску нельзя доверять.

Германия США Европа Илон Маск
18 января 2025, 17:12
Подъемник рухнул на горнолыжном курорте в Испании. Пострадали 30 человек
Global Look Press
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На популярном горнолыжном курорте Астун в Испании рухнул кресельный подъемник. Пострадали не менее 30 человек, сообщила газета Expansion.

На место происшествия прибыли несколько спасательных вертолетов и десятки бригад скорой помощи. Власти мобилизовали медиков из ближайших регионов.

Девять человек поступили в больницы в очень тяжелом состоянии, еще восемь - в тяжелом. Число пострадавших еще может увеличиться.

По предварительной версии, причиной аварии могла стать поломка одного из элементов конструкции, в результате чего упал трос, удерживающий кресла.

Ранее 15-летний российский подросток погиб на горнолыжном курорте в Турции. Школьник неудачно упал, катаясь на трассе около подъемника Девели Капы, и получил несовместимые с жизнью травмы. Мальчика успели доставить в больницу, но он скончался.

Вертолеты Больницы Скорая помощь Испания
18 января 2025, 16:54
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель впервые дал показания после ареста
Global Look Press
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Суд Западного округа Сеула провел заседание о законности выданного ордера на арест попавшего под процедуру импичмента президента Юн Сок Еля. Главу государства доставили из центра временного содержания для дачи показаний. Об этом сообщило агентство Yonhарп.

Представляющий интересы президента адвокат Юн Гап Гын, заявил, что его подзащитный ответил на все вопросы и объяснил решение о введении военного положения.

«Теперь мы будем спокойно ждать, пока суд не огласит свое решение», - подчеркнул адвокат.

По итогам судебного заседания президента Южной Кореи под конвоем доставили в центр временного содержания. Там он останется до оглашения решения. Это может быть арест, и тогда Юн Сок Еля переведут в тюрьму, либо выписанный ордер посчитают незаконным - и глава государства выйдет на свободу.

Президента Южной Кореи Юн Сок Еля задержали и отправили в центр временного содержания в минувшую среду, 15 января. Политику предъявили обвинение в мятеже из-за попытки ввести в стране военное положение.

В ходе общения со следователями глава государства отказался дать показания и запретил вести запись допроса.

Суд Южная Корея Аресты Военное положение в Южной Корее
18 января 2025, 16:47
Хуситы ударили по зданию Минобороны Израиля баллистической ракетой
Global Look Press
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Йеменские хуситы нанесли удар по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Ививе баллистической ракетой «Зульфикар». Об этом представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил телеканалу Al Masirah.

Сформированные повстанцами вооруженные силы ударили по израильскому объекту после того, как было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, но до его вступления в силу.

Перемирие начнется в воскресенье, 19 января, в 08:30 по местному времени (09:30 по московскому). Палестинскому движению ХАМАС и Израилю удалось прийти к договоренности после 15 месяцев боевых действий.

Ранее ХАМАС согласился освободить 34 заложника в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в Газе. Однако палестинцам потребуется около недели, чтобы точно установить, живы ли заложники из предоставленного противником списка.

Израиль Ракеты Конфликт Израиля и Палестины

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