11 июля 2024, 18:08

Четыре страны НАТО договорились разработать дальнобойные ракеты

Unsplash
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Министры обороны Германии, Италии, Франции и Польши договорились разработать новое оружие, способное поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Об этом сообщило агентство FAZ.

«Основной целью является создание оружия наземного базирования с дальностью действия более тысячи километров. Это делается для традиционного сдерживания России», - написало издание.

По его данным, страны пока не определились, что это будет за оружие. Рассматриваются варианты крылатой и баллистической ракеты.

Кроме того, в Берлине выразили надежду на присоединение к проекту нового правительства Великобритании.

До создания такого оружия, как пишет издание, аналогичные функции будут выполнять американские ракеты «Томагавк», которые разместят в Германии.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала идею установки дальнобойных орудий безумием, которое следует остановить.

Германия Италия Ракеты НАТО Польша Франция
11 июля 2024, 19:05
Две европейские страны необычным способом выразят протест Орбану
РИА «Новости»
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Финляндия и Швеция планируют бойкотировать четыре министерские встречи ЕС, которые будут проходить в Венгрии. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

На такой шаг два государства решили пойти в знак протеста визита венгерского премьера Виктора Орбана в Россию. Министерские встречи будут проходить в Венгрии, так как эта страна выступает сейчас председателем в Совете ЕС.

Ближайшее заседание посвятят окружающей среде. На следующей неделе пройдут встречи министров энергетики, юстиции и здравоохранения. По информации издания, Финляндия и Швеция договорились бойкотировать мероприятия в Венгрии до августа.

Ранее Орбан в рамках «миссии мира» посетил Киев, Москву и Пекин, где провел переговоры на высшем уровне. По данным газеты «Европейская правда», о результатах бесед политик написал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС.

Венгрия Финляндия Швеция Россия Виктор Орбан
11 июля 2024, 18:01
Россия жестко и адекватно ответит на размещение ракет США в Германии
Global Look Press
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Россия жестко ответит на размещение Соединенными Штатами дальнобойных ракет в Германии. ФРГ нельзя иметь такое оружие по послевоенным соглашениям, напомнила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что тогда ответ России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо», - подчеркнула она.

США планируют с 2026 года размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал такие действия серьезной ошибкой , так как они угрожают международной безопасности.

Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что шаги США направлены на запугивание России.

Германия США Совет Федерации РФ Ракеты Россия
11 июля 2024, 17:27
Почти 40 индийцев умерли за сутки от ударов молний
Freepik
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Не менее 38 жителей индийского штата Уттар-Прадеш погибли 10 июля из-за ударов молний во время ливня. Об этом сообщила газета India Today.

По информации издания, жертвами ударов молний стали работники сельского хозяйства и люди, прятавшиеся от ливня под кронами деревьев. Помимо гроз и дождей в разных районах штата также зафиксировали наводнения.

Больше всего человек погибли в городе Пратапгарх - там от молний скончались 11 местных жителей. Еще несколько десятков индийцев выжили, но получили ожоги.

Ранее четыре американца погибли в штате Техас из-за урагана «Берил», который обрушился на побережье Мексиканского залива. Один из жителей скончался в пожаре, вспыхнувшем от удара молнии.

Наводнения Индия Погода
11 июля 2024, 16:47
Западу предрекли наказание за упорство в заблуждениях
РИА «Новости»
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Страны Запада упорствуют в своих заблуждениях. Об этом в интервью ТАСС завил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал итоги саммита НАТО в Вашингтоне и ответил на вопрос о намерении США усилить свое присутствие в разных регионах мира.

«Я думаю, что суд истории продемонстрирует обреченность подобного рода попыток и полный провал этой политики», - подчеркнул Рябков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил об ответных мерах России на действия НАТО. РФ проанализирует и внимательно изучит итоговую декларацию саммита. Официальный представитель Кремля назвал главной целью альянса «подавление» России.

Запад НАТО МИД РФ

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