«Украина не признала украинских венгров отдельным народом, имеющим право на автономию, потому страна очень обиделась», - указал Журавлев.

Он объяснил, что желание отказаться от поддержки Украины со стороны поляков связано с кризисом в отношениях двух стран. Однако Польша пока что не приняла окончательного решения из-за давления американского руководства.

Политолог отметил, что первые три страны не так значимы для киевского режима из-за отсутствия большого арсенала. Но прекращение помощи от польского правительства может оказаться критичным.

«Почти все системы починки военной техники находятся на территории Польши, так что эта страна очень важна», - подчеркнул Журавлев.

По его словам американский лидер Джо Байден будет гнуть эту линию до последнего. Если же в выборах победит Дональд Трамп, то он полностью «обрубит всю помощь».

Ранее бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн заявил, что глава Украины Владимир Зеленский ведет себя, как «избалованный ребенок» , который отталкивает западных союзников постоянными требованиями об усилении поддержки ВСУ.