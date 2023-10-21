Четыре российских туриста пострадали в ДТП в Анталье

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ДТП случилось ночью в Анталье на трассе Манавгат-Аланья. В результате аварии травмы получили два водителя и четыре пассажира (все - россияне), их доставили в больницу. Остальные туристы отказались от госпитализации и ограничились помощью прибывших на место ДТП медиков.

«Многие туристы получили ранения в результате аварии, произошедшей в результате столкновения двух туристических автомобилей в районе Манавгат-Антальи, но некоторые из них отказались от госпитализации», - указали в издании.

Полиция приступила к выяснению деталей аварии.

Ранее в крупном ДТП в Турции погибли шесть человек , в том числе россиянка. Еще 35 пассажиров получили травмы. Трагедия произошла в районе Мерзифон в Амасья. Водитель не справился с управлением, и автобус перевернулся. Четырех граждан России доставили в больницу, двое из них попали в реанимацию.