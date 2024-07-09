Четыре метра в длину. В Австралии мужчина серьезно пострадал после нападения акулы

За несколько часов до трагедии, случившейся в поселке Корал-Бэй в штате Западная Австралия, береговая охрана обнаружила тушу китa. Власти выпустили предупреждение об акулах в этом районе, но пляжи так и не закрыли.

Несмотря на опасность, утром мужчина отправился купаться. Ему чудом удалось спастись, так как длина нападавшей хищной рыбы достигала порядка четырех метров. Состояние пострадавшего мужчины оценивается как стабильное.

В июне прошлого года в Хургаде жертвой нападения акулы стал россиянин. Вместе с ним в воде была девушка, которой удалось доплыть до берега.