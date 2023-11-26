Четыре человека погибли в давке на музыкальном фестивале в Индии

Читайте нас в:

ЧП произошло в субботу, 25 ноября, в городе Кочин штата Керала. Всего пострадали свыше 60 человек, жертвами стали четверо.

Предварительной причиной случившегося стал ливень на улице. Участники фестиваля бросились в один из залов университета, где проходило мероприятие.

«Погибли четыре студента, среди них - две девушки и два молодых человека», - рассказал министр здравоохранения штата Вина Джордж.

Кроме того, как минимум четыре студента находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Ранее африканские СМИ сообщили, что на призывном пункте в армию в столице Республики Конго Браззавиле скончались 37 человек. Люди с самого утра собрались на стадионе «Орнано», началась смертельная давка при попытках подать заявление первым.