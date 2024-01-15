15 января 2024, 04:32

Четыре человека погибли при падении воздушного шара в США

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Воздушный шар упал в штате Аризона в США, погибли четыре человека. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на полицию американского города Элой.

«Утром воздушный шар упал в пустынной местности в городе Элой. В результате инцидента четыре человека погибли, еще один находится в тяжелом состоянии», - сообщили правоохранители.

По факту падения воздушного шара начали расследование сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США. Им предстоит установить причины чрезвычайного происшествия в Аризоне.

Три аэростата Народно-освободительной армии Китая приблизились к Тайваню 7 января. За сутки ВС Тайваня заметили также девять воздушных судов и четыре корабля. МИД Китая решило не комментировать информацию о воздушных объектах у острова.

США Авиация Полиция
15 января 2024, 03:41
Россия снова стала главным экспортером урана в США
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Россия в ноябре 2023 года впервые с мая стала главным экспортером урана в США. Штаты купили у РФ урана на максимальную сумму с 2010 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство подсчитало, что Япония заменила США поставки из Германии и Франции. В ноябре американцы покупали уран у России, Великобритании, Японии и Бельгии. Из общей суммы покупки в 191 миллион долларов, на долю России приходится 96 миллионов долларов. Британия поставила урана на 48,6 миллиона долларов.

До этого Россия занимала первое место по поставкам уранового топлива в Штаты в мае 2023 года, тогда США купили урана на 177 миллионов долларов. В ноябре стоимость радиоактивного топлива выросла почти вдвое.

В январе Минэнерго США сообщило, что готовится отказаться от покупки урана в России. Они ищут подрядчиков, чтобы наладить внутренние поставки радиоактивного топлива.

США Доллары США Топливо Япония Россия
15 января 2024, 01:33
Американца с оружием задержали в Осло с адресами норвежских монархов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Полицейские в Осло арестовали вооруженного американца, который имел при себе адреса членов королевской семьи Норвегии. Об этом сообщила газета VG, сославшись на местный суд.

В материале сказано, что мужчину поймали в аэропорту. В его багаже было незарегистрированное оружие и записная книжка с данными о месте жительства нескольких членов норвежской королевской семьи. Как постановил суд первой инстанции регионов Румерике и Гломдаль, цель посещения страны у американца связана с «особым интересом» к монархам Норвегии.

Журналисты отметили, что мужчина находится под стражей. Он признал вину в нарушении закона о хранении оружия. Его адвокат заявил, что задержанный ранее уведомил таможню о провозе оружия в государство.

«Дело завершится приговором с признанием вины. Затем мой клиент будет выдворен из страны», - сказал юрист.

В 2021 году в Виндзорском замке в Великобритании задержали 19-летнего молодого человека. Как сообщили журналисты, он хотел убить королеву Елизавету II.

Полицейские в Осло арестовали вооруженного американца, который имел при себе адреса членов королевской семьи Норвегии. Об этом сообщила газета VG , сославшись на местный суд.

Норвегия Мужчины Оружие
15 января 2024, 01:20
Премьер Дании опозорилась, спутав свою страну с Норвегией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен оконфузилась в соцсетях. Она поздравила нового короля Фредерика X с восшествием на престол, но допустила серьезную ошибку, сообщила газета BT.

«Фредериксен попыталась выразить свое почтение королю Фредерику и датскому королевскому дому в соцсетях. К сожалению, на фото к посту вместо датского был отмечен королевский дом Норвегии», - написали журналисты.

Церемония коронации прошла в воскресенье, 14 января.

Фредерик X стал новым королем Дании. Он произнес девиз «Связан, обязан, за Королевство Дания». До этого премьер-министр страны поблагодарила мать короля Маргрете II за 52-летнее правление страной.

Ранее Фредерик стал участником скандала. Папарацци сфотографировали его с возможной любовницей. По их данным, он прибыл в Мадрид для встречи с участницей реалити-шоу Хеновевой Казановой. Пара поужинала и поехала в квартиру женщины.

Королева Дании Маргрете II отреклась от престола , передав полномочия сыну. Она заявила об этом на заседании Государственного совета.

Дания Скандалы Соцсети Норвегия
15 января 2024, 01:01
«Мы застряли». В США заявили о нарастающем недовольстве действиями Нетаньяху в Газе
Читайте нас в: Google Новости
Нежелание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать плану США по ситуации в Газе раздражает и разочаровывает американского президента Джо Байдена и высокопоставленных чиновников страны. Они теряют терпение, сообщило информационное агентство Axios со ссылкой на источники.

«Ситуация плохая, мы застряли. Терпение президента заканчивается. <…> Существует огромное разочарование», - заявил собеседник агентства.

США требуют у Израиля большего внимания к гуманитарным грузам, следующим в сектор Газа, и содействия в этом вопросе. Израильские власти отказывают США в просьбе дать доступ Палестине к замороженным налоговым доходам. Без них палестинские власти не могут финансировать деятельность страны.

Американских политиков также раздражает нежелание израильского премьера обсуждать планы после завершения вооруженного конфликта.

В Белом доме обратились к Израилю с просьбой завершить интенсивную фазу боев в Газе. В США считают, что пришло время снизить активность военных операций и авиационных ударов со стороны израильской армии.

США Израиль Военные Армия Джо Байден

Новости по теме