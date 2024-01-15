Четыре человека погибли при падении воздушного шара в США

«Утром воздушный шар упал в пустынной местности в городе Элой. В результате инцидента четыре человека погибли, еще один находится в тяжелом состоянии», - сообщили правоохранители.

По факту падения воздушного шара начали расследование сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США. Им предстоит установить причины чрезвычайного происшествия в Аризоне.

Три аэростата Народно-освободительной армии Китая приблизились к Тайваню 7 января. За сутки ВС Тайваня заметили также девять воздушных судов и четыре корабля. МИД Китая решило не комментировать информацию о воздушных объектах у острова.