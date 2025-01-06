Четыре человека погибли, 32 пострадали при падении автобуса в ущелье в Индии

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Авария произошла утром 6 января на национальной трассе Коттаракара - Диндигул, которая проходит через округ Идукки в штате Керала. Предположительно, у машины отказали тормоза. Пострадавших доставили в больницу.

Как сообщил RT , автобус упал в ущелье глубиной 200 метров. Поисково-спасательная операция продолжается. Подробности происшествия выясняются.

Ранее туристический автобусом попал в ДТП в Карелии, пострадали 15 человек. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Всего в салоне автобуса находились 43 пассажира и два водителя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».