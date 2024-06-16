Четверть миллиона человек вышли на акции протеста во Франции
Около 250 тысяч французов вышли на марши «Нового народного фронта», которое объединяет левые партии. Об этом сообщил канал BFMTV.
Акции протестов прошли в 150 коммунах страны. В Париже в марше участвовали примерно 75 тысяч человек. Манифестанты прошли от площади Республики до площади Нации. Люди несли плакаты с надписями «Не дать правым одержать победу» в выборах в Национальное собрание.
Полицейские не задерживали манифестантов. При этом МВД привлекло 21 тысячу правоохранителей по всей Франции.
Ранее стало известно об акции протеста в Париже против партии «Национальное объединение», главой которой является Марин Ле Пен. Именно эта партия может одержать победу на парламентских выборах.