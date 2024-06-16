Четверть миллиона человек вышли на акции протеста во Франции

Акции протестов прошли в 150 коммунах страны. В Париже в марше участвовали примерно 75 тысяч человек. Манифестанты прошли от площади Республики до площади Нации. Люди несли плакаты с надписями «Не дать правым одержать победу» в выборах в Национальное собрание.

Полицейские не задерживали манифестантов. При этом МВД привлекло 21 тысячу правоохранителей по всей Франции.

Ранее стало известно об акции протеста в Париже против партии «Национальное объединение», главой которой является Марин Ле Пен. Именно эта партия может одержать победу на парламентских выборах.