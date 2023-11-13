«Думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников», - сказал он.

По мнению дипломата, чествование Ярослава Хунки (Гунько) во время визита президента Украины Владимира Зеленского стало лишь вершиной айсберга. Дмитрий Полянский заявил, что рядовые канадцы узнают много неприятного, если «копнут глубже».

Канада, напомнил он, в прошлом приютила многих нацистских коллаборационистов. Подросли их дети и внуки, а правительство стало заложником неонацистской идеологии. Чествование эсесовца, по словам Дмитрия Полянского, не удивило Россию, потому что она знала о поддержке этой идеологии в стране.

Власти Канады симпатизировали нацистам с 1930-х годов, заявил доктор исторических наук Вардан Багдасарян. Премьер-министр Маккензи Кинг поддержал погромы и Адольфа Гитлера.