Чешский певец погиб под колесами поезда после выхода из больницы

Изначально сообщалось, что Имрих умер в госпитале в ночь с пятницы на субботу. По информации издания, музыкант ушел из больницы и пропал. На его поиски отправили десятки полицейских и вертолет с тепловизором.

Мирослав Имрих родился 27 марта 1953 года. В 1977-м он присоединился к группе Abraxas вскоре после основания и покинул ее спустя шесть лет. Коллектив выступает и по сей день.

Артист также работал с группой Alarm и танцевальными проектами Tekkknofactory и Tango. В этом году он планировал провести несколько концертов.