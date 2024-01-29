Чешский хоккеист отказался возвращать заработанные в России деньги

Гашек выступал в «Спартаке» с 2010 по 2011 год.

«Я заработал эти деньги за свою работу, „Спартак“ мне не должен ничего, как и я не должен этому клубу. Лично я ничего не требую от „Спартака“ из-за того, что в России изменилась ситуация. Как я могу помнить, ни один политик или чиновник не предупреждал меня о неправомерности или опасности игры в России», - сказал он.

Гашек отметил, что не осуждает соотечественников, которые решили выступать за российские клубы.

«В первую очередь, проблема в наших законодателях, которые позволили им делать это», - добавил бывший вратарь.

Ранее Гашек заявил, что никто из российских спортсменов не смогут соревноваться на международных стартах до завершения СВО на Украине.