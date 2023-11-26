Чешские компании в октябре начали закупать российский газ

При этом министр выразил уверенность, что Чехия избавилась от зависимости от российского газа и уже создала запасы на зиму без него. Чиновник напомнил, что импорт российского газа в ЕС не подпадает под санкции, поскольку некоторые страны по-прежнему не могут без него обойтись.

«В свете последних событий нам необходимо подумать, не ввести ли ограничительные меры на национальном уровне или продолжать координировать наши действия в рамках всего ЕС», - добавил Йозеф Сикела.

В начале ноября страны, входящие в Евросоюз, выразили желание сократить импорт российского природного газа в 2023 году. Поставки голубого топлива планируется уменьшить до 40-45 миллиардов кубометров.