12 июля 2024, 09:19

«Чертовски хорош». Белый дом — о выступлении Байдена с очередными оговорками

Global Look Press
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Команда Белого дома высоко оценила пресс-конференцию президента США Джо Байдена. Ее не смутили оговорки, которые лидер допускал во время речи.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс обратил внимание только на внешнеполитическую составляющую.

«Он просто чертовски хорош», - написал Бейтс в соцсети Х.

Он пропустил тот момент, что Байден назвал вице-президента Камалу Харрис «вице-президентом Трампом». Еще одну нелепую ошибку лидер США допустил на саммите НАТО, когда передал слово «президенту Путину».

Про конфузы Байдена ходят едва ли не легенды. Политик регулярно спотыкается, путает имена и события , неуместно шутит про возможность «взорвать весь мир». Начали распространяться слухи, что у президента деменция. Но в Белом доме заявили, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями мозга. Сейчас политик снова хочет занять пост президента и выставил свою кандидатуру перед предстоящими выборами.

США Белый дом в США Джо Байден
12 июля 2024, 10:06
Зеленскому не понравилось. Какие вопросы затронули на саммите НАТО
Global Look Press
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В Вашингтоне подошел к концу саммит НАТО, одна из главных тем которого — Украина. Однако президент республики Владимир Зеленский остался недоволен. Об этом рассказал журналист РИА «Новости» Виктор Жданов в итоговом материале о саммите.

В Вашингтоне подошел к концу саммит НАТО, одна из главных тем которого - Украина. Однако президент республики Владимир Зеленский остался недоволен. Об этом рассказал журналист РИА «Новости» Виктор Жданов в итоговом материале о саммите.

Зеленский приехал в Вашингтон в первый день саммита. Он сразу выразил недовольство тем, что о юбилее мероприятия особо никто не вспомнил из-за предстоящих президентских выборов.

«Люди почти не замечают исторического расширения НАТО», - высказался президент Украины.

После, как заметил автор материала, посыпались требования. Украине оказалось мало ЗРК Patriot. Зеленскому понадобилось 128 истребителей F-16, однако пока такое количество никто не дает. Некоторую часть истребителей Дания и Нидерланды уже отправили. По заверению госсекретаря США Энтони Блинкена, самолеты появятся в небе Украины уже этим летом.

Также Зеленский поднял вопрос об ударах по России оружием НАТО. Британский премьер-министр Кир Стармер подтвердил разрешение для ракет Storm Shadow. Но его коллега из МВД по вопросам безопасности Дэн Джарвис призвал к осторожности.

Присоединение Украины к НАТО оказался неактуальным. Путь в альянс для республики назвали «необратимым», но только после завершения боевых действий, резюмировал автор.

Саммиты Ракеты Вашингтон Самолеты Оружие НАТО
12 июля 2024, 09:59
Британия сорвала продажи духов в России от поставщика Harrods
Unsplash
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Поставщику парфюмерии Harrods грозит уголовное расследование из-за того, что он продолжил ввозить свою продукцию в Россию. Как сообщил Bloomberg, директора компании Дэвида Криспа заподозрили в сознательном нарушении запретов на экспорт.

Он продавал свои духи в России вплоть до 2023 года, несмотря на санкции.

«Доказательства, представленные суду, по-видимому, показали, что Крисп сказал частному детективу под прикрытием, что российский рынок работает „действительно хорошо“, и что он игнорирует „правительственные указы“», - сообщили журналисты.

Налоговые органы Великобритании арестовали Криспа, он остается под следствием. Обвинений в совершении преступления бизнесмену пока не предъявили. Адвокаты Криспа рассказали, что их подзащитный отрицает, что торговал с нарушением правил экспортного контроля.

Россия получила крупную денежную выгоду от санкций. Импортеры из недружественных стран за два года недополучили товаров на 256,5 миллиарда долларов. Ранее американский инвестор допустил возобновление торговли с Россией. Бизнесмен также обратил внимание, что государству не страшны введенные против него ограничения, оно восстанавливается.

Поставщику парфюмерии Harrods грозит уголовное расследование из-за того, что он продолжил ввозить свою продукцию в Россию. Как сообщил Bloomberg , директора компании Дэвида Криспа заподозрили в сознательном нарушении запретов на экспорт.

Великобритания Суд Адвокаты Экспорт Преступления Правила Запреты Санкции Россия
12 июля 2024, 09:58
Россия призвала Белоруссию и Армению «посмотреть за горизонт» и помириться
РИА «Новости»
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Россия надеется, что Армения и Белоруссии устранят возникшие между ними разногласия. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

Он отметил, что Россия не планирует участвовать в урегулировании этого конфликта. Дипломат добавил, что Армения заняла жесткую позицию по отношению к белорусскому руководству.

Галузин напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда проявлял заинтересованность в «безопасном Южном Кавказе» и старался примирить противоборствующие стороны. Представитель МИД назвал оба государства союзниками, с которыми Россия поддерживает многоплановое сотрудничество.

«В Москве заинтересованы в том, чтобы нынешний период осложнений между нашими друзьями поскорее завершился», - добавил дипломат.

Ранее Армения выразила Белоруссии ноту протеста. По мнению руководства республики, белорусская сторона вмешивалась во внутренние дела государства. Перед этим пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз пожелал Армении иметь руководителей, которые думали бы о будущем страны.

Армения Белоруссия Россия МИД РФ
12 июля 2024, 09:55
Экс-канцлер Германии снялась в комедийном сериале
Global Look Press
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель стала главной героиней комедийного сериала «Мисс Меркель». Об этом сообщила газета Financial Times.

Согласно сюжету, вышедшая на пенсию политик стала расследовать преступления. Ее компаньон - мопс по кличке Гельмут. Журналисты назвали героиню Меркель «немецкой мисс Марпл».

В сериале экс-канцлер ФРГ все еще ходит с «непокорной стрижкой-боб» и носит фирменные цветные пиджаки. В сюжете есть отсылки к ситуациям, которые возникали во время политической карьеры Меркель.

Сериал отличается «дозой неуклюжего немецкого юмора». Многосерийный фильм стал хитом в ФРГ, вскоре его представят в дублированном переводе на итальянском канале RAI.

Российский актер Данила Рассомахин заявил, что рассмешить современного зрителя сложнее , чем заставить плакать. Самому артисту довелось исполнять как комедийные, так и драматические роли.

Германия Ангела Меркель Сериалы

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