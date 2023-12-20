20 декабря 2023, 05:32

«Черт побери». Байден выругался на мемориальной службе

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден выругался во время выступления в кафедральном соборе Вашингтона во время мемориальной службы, посвященной памяти Сандры О’Коннор. Она была первой в истории женщиной, назначенной на должность судьи Верховного суда страны, сообщило РИА «Новости».

Трансляцию выступления вел Белый дом. Байден в своей речи отметил исключительность женщин и отдельно О’Коннор, но в своеобразной манере.

«Помогала вдохновлять поколения женщин в каждой части американской жизни, включая и сам суд. Помогала открывать двери, защищать свободы и доказывать, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины, но часто делать это куда лучше, черт побери», - заявил американский лидер.

После своей эмоциональной реплики Байден извинился за сказанное им ругательство.

В нынешнем составе Верховного суда четыре женщины и пять мужчин.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз , на которых определят кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года.

Президент США Джо Байден выругался во время выступления в кафедральном соборе Вашингтона во время мемориальной службы, посвященной памяти Сандры О’Коннор. Она была первой в истории женщиной, назначенной на должность судьи Верховного суда страны, сообщило РИА «Новости».

США Суд Джо Байден
20 декабря 2023, 04:20
Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз
РИА «Новости»
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Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз, на которых определят кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Судебная инстанция приняла такое решение на основании третьего пункта 14-й поправки к Конституции США.

В нем говорится, что если человек, занимавший военную или гражданскую должность, «участвовал в мятеже или восстании против США», то после этого он не может занимать государственные должности (сторонники Трампа штурмовали Капитолий в 2021 году).

Это первое подобное решение, причем знаковое. Суд впервые применил в этом деле положения времен Гражданской войны.

В штабе Трампа судебное решение назвали ошибочным и обещали подать апелляцию в Верховный суд. Стоит отметить, что президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года, причем от демократов желает переизбраться Джо Байден.

Ранее политолог Юрий Светов США не откажутся от своих задач и целей на внешней арене в случае избрания Дональда Трампа президентом в 2024 году. По его мнению, разговоры о вероятном отказе Соединенных Штатов от финансирования Украины после избрания Байдена звучат смешно.

США Суд Дональд Трамп Выборы президента США
20 декабря 2023, 03:49
Шутка матери вывела американку из пятилетней комы
РИА «Новости»
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Американка вышла из пятилетней комы, рассмеявшись над анекдотом, рассказанным ее матерью. Об этом сообщил журнал People.

Дженнифер Флюэллен из города Найлс, штат Мичиган, попала в аварию 25 сентября 2017 года. В тот день она отвезла троих сыновей в школу и поехала на работу, но по дороге внезапно врезалась в электрический столб. При этом женщина не превышала скорость и не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии она впала в кому, пролежав на больничной койке целых пять лет. Мать Дженнифер постоянно ее навещала, надеясь, что дочь однажды очнется. Прошлым летом она решила рассказать ей анекдот, и была шокирована, когда Дженнифер рассмеялась.

«Она очнулась, но не полностью. Она не могла говорить, но кивала», - рассказала женщина.

Ранее ученые из канадского Университета в Торонто и эксперты бразильской клинической больницы в Порту-Алегри сообщили, что смех способен снижать стресс , а также влиять на гормональный фон человека. Даже непродолжительный смех способен укрепить сосуды и сердечную мышцу, тем самым снижая риски развития патологий сердца.

США Больницы Врачи
20 декабря 2023, 03:07
Украина получила безалкогольное пиво в качестве гумпомощи
РИА «Новости»
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Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group передала Украине гуманитарную помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

Пользователи с юмором прокомментировали новость о «пивной» гумпомощи для украинцев.

«Еще и название такое - „Fun zero\"(Забавный ноль). Констатация факта или просто срок выходит? Или это чтоб дроны сбивать, замена банкам с огурцами, так сказать?» - задался вопросом один из комментаторов.

До этого японский министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что правительство страны планирует выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 4,5 миллиарда долларов (более 405 миллиардов рублей).

Еще раньше глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что Украина с учетом ее текущего дефицита бюджета «продержится» без финансовой поддержки со стороны западных стран всего пару месяцев.

Ранее топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» заподозрили в действиях в интересах Carlsberg Group и задержали по делу о мошенничестве. По предварительным данным, руководство пыталось передать иностранной организации права на исконные бренды российского завода.

Пиво Бизнес Украина
20 декабря 2023, 01:46
Путина признали геополитическим победителем 2023 года
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин стал геополитическим победителем 2023 года. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Wall Street Journal Джерард Бейкер.

«Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года», - написал американский журналист.

По мнению Бейкера, российский лидер смог добиться такого успеха по трем причинам. Во-первых, экономика России устояла перед западными санкциями. Во-вторых, украинское контрнаступление полностью провалилось. И, наконец, в-третьих, поддержка Украины со стороны США «дала трещину», а позиция Европы стала слабеть.

Ранее журнал Time номинировал Владимира Путина на звание человека года. Всего в шорт-лист включили девять номинантов. На звание претендуют британский король Карл III, певица Тейлор Свифт и кукла Барби, а также председатель КНР Си Цзиньпин и разработчик CHatGPT Сэм Альтман.

В 2007 году президент России уже становился человеком года по версии журнала. Кроме того, Time неоднократно включал Путина в топ-100 наиболее влиятельных персон.

Запад Владимир Путин

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