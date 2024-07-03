Черный ящик обнаружили на месте крушения Су-25 в Грузии

«Экстренные службы проводят все необходимые процедуры для полноценного расследования этого трагического происшествия. На данном этапе они идентифицировали части летательного аппарата и обнаружили черный ящик», - заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что по факту ЧП следователи завели дело по статье о нарушении правил безопасности военного летательного аппарата. В ведомстве подчеркнули, что перед вылетом самолет прошел полную предполетную подготовку и проверку по технической документации.

О крушении Су-25 известно днем ранее, ЧП произошло в районе села Дисвели. Пи этом изначально грузинские СМИ писали о падении вертолета. Погиб один человек.