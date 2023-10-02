Черный список нежелательных к въезду лиц составили в Казахстане
Казахстан ведет черный список лиц, которые негативно высказываются о республике. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров, сообщил сайт Tengrinews.
Дипломат отказался называть численность и состав списка. Для внесенных в реестр лиц ограничивается въезд в Казахстан, уточнил Смадияров.
«Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать», - объяснил официальный представитель МИД.
В министерстве иностранных дел России ранее сообщили, что РФ не станет вмешиваться в отношения Казахстана с третьими странами, так как рассчитывает на дальнейшую эффективную работу без негативного внешнего воздействия.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что власти страны нацелены на продолжение сотрудничества с российской стороной, сообщили «Известия».