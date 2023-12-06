«После отказа Болгарии передать Киеву 100 единиц бронетехники стало понятно, что беда не приходит одна, если говорить о невезении Владимира Зеленского», - указали авторы материала.

По словам журналистов, Зеленский терпит бедствие по всем направлениям. Так, западные союзники отказываются передавать очередную помощь. Успехов у Вооруженных силы Украины нет, тогда как Россия только крепчает. Ко всему прочему, оппозиция начала критиковать деятельность Зеленского.

Авторы статьи заверили, что мировые элиты и западное сообщество устали от конфликта. А Украину ждут очень трудные времена.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также указал на то, что западные союзники отвернулись от президента Украины. Режим Зеленского умирает, констатировал он.

Кроме того, на «секретном брифинге» в американском сенате назрел скандал во время обсуждения помощи Украине. Как сообщили «Известия» со ссылкой на Fox News, один из сенаторов даже накричал на присутствующего на мероприятии генерала.