21 июня 2024, 16:54

Черногория и еще четыре страны остались без света

РИА «Новости»
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На магистральной линии электропередачи в Черногории 21 июня произошел сбой, из-за чего большая часть страны осталась без электричества. Свет исчез и в регионах соседних государства, сообщили в Черногорской системе электроснабжения (CEDIS).

Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Черногории Саша Муйович отметил, что электричество также отключили в части Боснии и Герцеговины и Хорватии, а также Албании. Причиной стала авария на электрораспределительных сетях. Она произошла на фоне накрывшей регион жары.

«Страны региона остались без электричества. Речь идет о [Черногории,] Албании, Хорватии и Боснии и Герцеговине», - сказал Муйович, которого процитировал ТАСС.

По его словам, к скорейшему решению проблемы привлекли региональных операторов. Однако пока неизвестно, где именно возникла неисправность и когда ситуация нормализуется. Министр добавил, что потребление электроэнергии резко выросло из-за высоких температур.

Радио и телевидение Черногории заявили, что на одной из магистральных ЛЭП начался пожар, и именно из-за этого пропал свет.

Пожары Черногория Жара
21 июня 2024, 14:28
Топ-менеджеры корпорации Lockheed Martin подпали под санкции Китая
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Активы компаний американской корпорации Lockheed Martin заморозят из-за поставок оружия на Тайвань и нарушения принципа одного Китая. Об этом сообщил МИД КНР.

«Соединенные Штаты недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваньскому региону, что серьезно нарушает принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно вмешивается во внутренние дела КНР», - объявила пресс-служба.

В республике заморозят движимое и недвижимое имущество компании Lockheed Martin Venture Capital, лабораторий интеграции ракетных систем и передовых технологий Lockheed Martin. Исполнительному директору Lockheed Martin Джеймсу Теклету, операционному директору Фрэнку Сент-Джону и другим топ-менеджерам запретят въезд и заблокируют их собственность.

Департамент стран Северной Америки и Океании МИД Китая в апреле призывал США прекратить вооружать Тайвань.

«Известия» сообщили, что конгрессмены пообещали поставить островному государству новейшие системы вооружений.

США Санкции Оружие Бизнес Деньги Китай Экономика
21 июня 2024, 14:16
Кремль оценил начало переговоров Молдавии о присоединении к ЕС
РИА «Новости»
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Большинство жителей Молдавии считают, что развитие и будущие интересы страны связаны не только с Евросоюзом, но и перспективными рынками России. Но власти республики, пользуясь своим правом, ведут страну только в одном направлении. Об этом в беседе с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя начало переговоров Молдавии о присоединении к ЕС.

Президент Молдавии Майя Санду объявила, что подписала указ о начале интеграции страны в Евросоюз. Переговоры начнутся 25 июня на межправительственной конференции властей республики и руководства блока. По ее оценке, результата можно ждать к 2030 году.

Он добавил, что сам процесс обсуждения приема Молдавии в блок быстрым не станет. Среди стран ЕС распространена точка зрения, что расширение из политической мотивации негативно скажется на перспективах самого существования объединения.

«Но это суверенное дело каждого государства. В том числе Молдавии. Многие люди в этой стране считают, что развиваться нужно во всех направлениях и будущие интересы могут быть не только в ЕС, но и на перспективных рынках, как Россия», - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что по какой-то причине молдавские власти исключили этот вопрос из повестки дня, что не понравилось большей части населения страны.

Кремль Дмитрий Песков Молдавия Россия Евросоюз
21 июня 2024, 13:51
Вспышка отравлений листьями салата охватила Британию
Unsplash
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Листья салата в сэндвичах в вакуумной упаковке привели к вспышке отравления среди жителей Великобритании. Как сообщила газета The Guardian, общее число заболевших достигло 256 человек, из которых 86 попали в больницы.

Листья салата в сэндвичах в вакуумной упаковке привели к вспышке отравления среди жителей Великобритании. Как сообщила газета The Guardian , общее число заболевших достигло 256 человек, из которых 86 попали в больницы.

По данным государственного агентства здравоохранения и безопасности, последние 45 случаев выявили за два дня.

По информации врачей, пациенты жаловались на высокую температуру, спазмы в желудке, а также сильную диарею.

Источником заражения назвали кишечную палочку, обнаруженную в листьях салата, который производители использовали для приготовления сэндвичей. После появления первых заболевших все продукты отозвали из магазинов.

По данным медиков, речь идет не о классической бактерии, а ее штамме, который вырабатывает сильный токсин. Осложнение может привести к образованию тромбов в сосудах, вызвать почечную недостаточность и другие опасные для жизни осложнения.

Представитель агентства по пищевым стандартам Великобритании Даррен Уитби заявил журналистам, что ведомство ведет расследование для установления всей цепочки и поиска главного очага заражения.

«Мы продолжаем работать в тесном контакте с предприятиями и местными властями, чтобы обеспечить принятие необходимых мер для защиты потребителей», - заявил он.

В России после вспышки ботулизма из-за отравлений салатом лобио число в больницы попал 301 человек. Такие данные привел министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что 43 пациента подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Великобритания Больницы Продукты
21 июня 2024, 12:49
Армения признала Палестину независимым государством
Global Look Press
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В Армении приняли решение о признании Палестины независимым государством. Об этом сообщила пресс-служба МИД закавказской республики.

В ведомстве указали на катастрофическую ситуацию в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт, назвав это одними из первоочередных вопросов политической повестки на международной арене, которые необходимо урегулировать.

«Армения категорически отвергает нападения на гражданские инфраструктуры, насилие в отношении гражданского населения, захват заложников и пленение гражданских лиц во время вооруженного конфликта», - указали в МИД.

Страна присоединилась к требованиям международного сообщества об освобождении захваченных заложников без каких-либо условий. Армения также выразила согласие с резолюциями Генассамблеи ООН, где призывали к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

«Более того, Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, долгосрочного мира между еврейским и палестинским народами», - добавили в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что республика всегда была за мирное и полное урегулирование палестинского вопроса. Свою позицию Армения транслировала на различных международных площадках. Палестино-израильский конфликт, указали в МИД страны, нужно решать на основе принципа двух государств - еврейского и арабского. Такой способ армянская сторона сочла единственным гарантом того, что и палестинцы, и израильтяне смогут воплотить в жизнь свои легитимные планы.

Армения Международные отношения ООН Палестина

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