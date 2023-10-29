Через КПП «Рафах» в Газу въехали 10 грузовиков с гуманитарной помощью
Десять грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыли на территорию анклава. Машины проехали через контрольно-пропускной пункт «Рафах», находящийся на границе с Египтом. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya.
Египетское руководство начало многосторонний диалог, чтобы обеспечить доставку еще одной партии гуманитарной помощь в сектор Газа на следующей неделе.
Средства первой необходимости для палестинского населения стали провозить через наземный КПП «Рафах». В список вошли медикаменты, продукты, еда, вода, палатки и средства личной гигиены.
Источник телеканала отметил, что на пропускном пункте ликвидируют все виды топлива, чтобы не дать им попасть в анклав.
В общей сложности в Газу через «Рафах» въехало уже около 100 грузовиков с гуманитарной помощью.
Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ пропустит в южную часть сектора Газа грузовики с гуманитарной помощью.