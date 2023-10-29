Через КПП «Рафах» в Газу въехали 10 грузовиков с гуманитарной помощью

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Египетское руководство начало многосторонний диалог, чтобы обеспечить доставку еще одной партии гуманитарной помощь в сектор Газа на следующей неделе.

Средства первой необходимости для палестинского населения стали провозить через наземный КПП «Рафах». В список вошли медикаменты, продукты, еда, вода, палатки и средства личной гигиены.

Источник телеканала отметил, что на пропускном пункте ликвидируют все виды топлива, чтобы не дать им попасть в анклав.

В общей сложности в Газу через «Рафах» въехало уже около 100 грузовиков с гуманитарной помощью.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ пропустит в южную часть сектора Газа грузовики с гуманитарной помощью.