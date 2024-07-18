Человека, предположительно, с поясом смертника заметили в городской электричке в Париже
В Париже эвакуировали станцию городской электрички (RER) Nation после сообщения, что в одном из поездов заметили мужчину, предположительно, с поясом смертника. Об этом сообщил сайт Actu17.
К станции прибыли подразделения бригады розыска и реагирования, а также специалисты по разминированию. Однако найти подозреваемого пока не удалось.
«Ничто не позволяет на данном этапе подтвердить, что он был вооружен или оснащен взрывчаткой», - заявил изданию один из источников.
В июне во Франции по подозрению в терроризме задержали 26-летнего выходца из Донбасса.
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