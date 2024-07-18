Человека, предположительно, с поясом смертника заметили в городской электричке в Париже

К станции прибыли подразделения бригады розыска и реагирования, а также специалисты по разминированию. Однако найти подозреваемого пока не удалось.

«Ничто не позволяет на данном этапе подтвердить, что он был вооружен или оснащен взрывчаткой», - заявил изданию один из источников.

В июне во Франции по подозрению в терроризме задержали 26-летнего выходца из Донбасса.

В минувшем марте в Лувре получил от неизвестных письма с угрозами взорвать «Мону Лизу» и другие шедевры искусства.