21 мая 2024, 22:59

«Человек слова». Путин назвал гибель президента Ирана Раиси большой потерей

РИА «Новости»
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Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси стала большой потерей для народа страны. Об этом сказал российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Действительно, гибель президента Раиси - большая потеря, прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа, и я вас прошу передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией», - сказал Путин Володину, который будет представлять Россию на похоронах иранского президента.

По словам Путина, Раиси был надежным партнером и всегда исполнял договоренности. Президент добавил, что в политике иранский лидер руководствовался национальными интересами.

Путин также заявил, что Россия готова оказать Ирану необходимую поддержку и помощь в установлении истинных причин катастрофы, в результате которой погиб Эбрахим Раиси.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россию на прощании с президентом Ирана представит делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Кремль Катастрофы Россия Владимир Путин Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
21 мая 2024, 22:13
«Не стал жалеть». В Китае рассказали, как Путин ответил Европе на конфискацию активов
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин «проучил» европейские страны за  санкции и заморозку суверенных активов. Об этом написал китайский портал Baijiahao.

Журналисты напомнили, что западные страны ввели более 15 тысяч санкций против России, но не смогли сломить ее экономику. Теперь РФ нанесла ответный удар. Суд блокировал счета и имущество у немецких Deutsche Bank и Commerzbank, также итальянского UniCredit на сумму около миллиарда долларов.

«Россия отплатила Германии и Италии», - заявили в статье.

Китайские журналисты также отметили, что Германия одной из первых поддержала конфискацию российских активов, поэтому Путин «не стал ее жалеть». В результате страна дважды пострадала от ограничительных мер. Сперва лишилась российских энергоресурсов и «Северных потоков», а потом получила ответные санкции.

«Среди стран, которые вводят санкции против России, именно Германия оказалась самой недальновидной», - сделали вывод авторы статьи.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует начать отбирать прибыль от замороженных российских активов с июля этого года.

Германия Европа Санкции Россия Владимир Путин
21 мая 2024, 20:30
Польша обвинила Россию в миграционном кризисе на границе
РИА «Новости»
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Российские власти создали многотысячные группы мигрантов, которых задействовали для штурма границы Польши со стороны Белоруссии. С таким заявлением выступил премьер-министр европейской страны Дональд Туск.

Он подчеркнул, что получил информацию от разведок союзных государств.

«На территории России расположены несколько точек, где сконцентрированы большие группы мигрантов. Речь идет о нескольких тысячах. Я говорю об этом, чтобы все понимали, насколько опасна работа пограничной службы», - привело слова Туска издание Kresy.

Польский премьер подчеркнул, что важно продолжить укрепление границы с Белоруссией, а в перспективе - заняться рубежами с Россией. Глава правительства добавил, что сейчас на этом участке ситуация с мигрантами не настолько критическая, но в любой момент это может измениться.

В конце августа 2023 года занимавший пост премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пограничники пресекли 16 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Он подчеркнул, что Россия принимает непосредственное участие в подвозе иностранцев, для того чтобы дестабилизировать весь Евросоюз и нанести удар по структурам безопасности Польши.

Белоруссия Мигранты Россия Кризис Польша Мигранты на границе Польши и Белоруссии
21 мая 2024, 20:12
Готовившие переворот в ФРГ «рейхсбюргеры» предстали перед судом
РИА «Новости»
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Обвиняемые в попытке государственного переворота и вооруженном захвате власти в Германии участники подпольной организации «рейхсбюргеров» предстали перед судом Франкфурта-на-Майне. На скамье подсудимых оказался лидер организации и восемь его сообщников.

О начале судебного процесса сообщил немецкий телеканал NTV. Авторы репортажа подчеркнули, что основное внимание суд уделит представителю немецкого аристократического рода Рейсс. В организации его называли принцем Генрихом XIII и планировали привести к власти.

По версии государственного обвинения, заговорщики готовили вооруженный государственный переворот. Ожидается, что процесс продлится до января 2025 года. Против участников группировки завели уголовное дело о терроризме.

Участников подпольной организации задержали в начале декабря 2022 года. В прокуратуре заявили, что всего под стражу отправили 25 мужчин и женщин, которые планировали захватить бундестаг и взять в заложники депутатов, чтобы установить в Германии режим нового рейха.

Среди задержанных оказалась россиянка , которая, по версии прокуратуры, связывала лидеров группировки с властями своей страны. В посольстве России в Берлине заявили, что никаких сообщений о задержании соотечественницы не получали.

Германия Суд Терроризм Россия
21 мая 2024, 15:37
Правительство Финляндии передало в парламент проект закона о выдворении мигрантов
Global Look Press
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Финское правительство передало парламенту проект закона о выдворении мигрантов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.

«Правительство 21 мая представило в парламент проект закона о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией», - указали в ведомстве.

По данным МВД, закон позволит Финляндии бороться с ситуациями, при которых нелегальную миграцию используют для оказания давления на страну. В случае его принятия могут открыть границы с Россией.

А сам закон будет действовать на протяжении года с момента его вступления в силу.

Накануне финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что страна может частично открыть границу с Россией. Если закон о выдворении примут, власти европейского государства планируют открыть сперва один погранпункт.

Орпо добавил, что с российской стороны якобы тысячи людей ожидают въезда в Финляндию.

Финляндия Мигранты Законы Россия

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