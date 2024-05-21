«Человек слова». Путин назвал гибель президента Ирана Раиси большой потерей

«Действительно, гибель президента Раиси - большая потеря, прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа, и я вас прошу передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией», - сказал Путин Володину, который будет представлять Россию на похоронах иранского президента.

По словам Путина, Раиси был надежным партнером и всегда исполнял договоренности. Президент добавил, что в политике иранский лидер руководствовался национальными интересами.

Путин также заявил, что Россия готова оказать Ирану необходимую поддержку и помощь в установлении истинных причин катастрофы, в результате которой погиб Эбрахим Раиси.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россию на прощании с президентом Ирана представит делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.