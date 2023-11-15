Чехия запретила России распоряжаться принадлежащим ей имуществом в стране

«Сегодня правительство решило, что российское государственное имущество будет заморожено. Это означает, что РФ не сможет распоряжаться имуществом, принадлежащим российским государственным органам», - заявил он.

Также Фиала отметил, что России запретят использовать счета, на которые отправляют плату за аренду имущества.

Ранее помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Запад не вернет России заблокированные на иностранных счетах активы, пока РФ не компенсирует последствия спецоперации на Украине. Помимо этого, он отметил, что если США прекратит помогать Украине, то для Китая это станет знаком слабости и государство применит силу на Тайване.