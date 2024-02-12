Чехия выступила за бессрочный запрет на выдачу виз россиянам

Чешское ведомство пришло к такому решению в связи «с продолжающимся военным конфликтом на Украине». Исключением из правил назвали гуманитарные случаи.

Запрет ввели после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года, его срок действия заканчивается 31 марта 2024 года. С прошлого года запрет распространили на россиян и белорусов, у которых есть паспорта других стран. Иностранцы, у которых уже имеется вид на жительство в Чехии, под действие постановления не попали.

Правительство Финляндии ранее продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля 2024 года. Финские власти не стали возобновлять работу пропускных пунктов на границе с РФ после 10 февраля. По словам премьер-министра Петтери Орпо, КПП не откроют, пока руководство страны не продумает меры для сдерживания беженцев.