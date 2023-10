Чехия раскрыла последствия падения Украины

Мир Максим Зинкин

Более 300 протестующих против помощи Израилю задержали в Нью-Йорке

Масштабная акция протеста против финансирования Израиля прошла на улицах Нью-Йорка, полицейские задержали более 300 человек. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на организаторов движения Jewish Voice for Peace.