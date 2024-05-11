Чехия объявила в розыск якобы причастного к взрывам россиянина

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«Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы Главного разведывательного управления (ГРУ) Андрея Аверьянова», - отметили в статье.

Чешские полицейские заявили, что организацией взрывов складов в деревне Врбетице Злинского края якобы занимались россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

Автор статьи утверждает, что российская разведка якобы собрала данные о работе оружейной компании Imex Group благодаря Николаю Шапошникову, являющегося ее сотрудником. Он также оформил для агентов разрешения для посещения складов.

Ранее Чехия обвинила ГРУ Минобороны России в причастности к двум взрывам на складах боеприпасов, предназначенных для ВСУ. Полиция оценила ущерб от произошедшего в один миллиард крон.