Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах

По его словам, сейчас в Чехии проживают около 360 тысяч украинских беженцев, получивших защитные визы. Из числа взрослых, в возрасте от 18 до 65 лет, около 60% (122 тысячи человек), имеют работу.

«В 2023 году сумма, которую украинцы заплатят в виде налогов, будет больше, чем сумма, которую государство потратит на их поддержку», - сказал он.

Мюллер считает, что властям Германии нужно перенять чешский опыт в этой сфере. Министр отметил, что в ФРГ работают всего лишь 9% украинских беженцев, поэтому «Чехия может стать в этом смысле примером для Европы».

По последним данным Евростата, ФРГ стала основным местом проживания вынужденных переселенцев из Украины. Большинство беженцев массово бегут из Польши на родину или переезжают в Германию.