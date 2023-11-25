25 ноября 2023, 00:27

Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах

Unsplash
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Большая часть украинских беженцев устроились на работу в Чехии. Теперь им предстоит выплатить налоги, которые по размеру превысят пособия. Об этом сообщил глава Минтруда страны Мариан Юречка. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, сейчас в Чехии проживают около 360 тысяч украинских беженцев, получивших защитные визы. Из числа взрослых, в возрасте от 18 до 65 лет, около 60% (122 тысячи человек), имеют работу.

«В 2023 году сумма, которую украинцы заплатят в виде налогов, будет больше, чем сумма, которую государство потратит на их поддержку», - сказал он.

Мюллер считает, что властям Германии нужно перенять чешский опыт в этой сфере. Министр отметил, что в ФРГ работают всего лишь 9% украинских беженцев, поэтому «Чехия может стать в этом смысле примером для Европы».

По последним данным Евростата, ФРГ стала основным местом проживания вынужденных переселенцев из Украины. Большинство беженцев массово бегут из Польши на родину или переезжают в Германию.

Германия Чехия Налоги Украина
25 ноября 2023, 09:46
Израиль озвучил число оставшихся в Газе заложников ХАМАС
Global Look Press
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Палестинское движение ХАМАС удерживает на территории сектора Газа примерно 215 заложников. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Дорон Спилман на брифинге. Его заявление разместили в аккаунте ЦАХАЛ в соцсети X.

«Около 215 заложников остаются в Газе», - сказал Спилман.

Ранее Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников движения ХАМАС. Позже советник израильского премьер-министра Марк Регев указал, что палестинское движение не выпустило из анклава американцев. Однако боевики отпустили граждан Таиланда, так как страна имеет прямой контакт с Ираном - главным спонсором ХАМАС.

В пятницу, 24 ноября, в силу вступило четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и движением ХАМАС. Стороны пришли к договоренностям при посредничестве Катара и Египта. На территории анклава прекратили боевые действия для обмена заложниками и ввоза гуманитарной помощи.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
25 ноября 2023, 09:15
Взрывы прогремели в левобережном районе Троещина в Киеве
РИА «Новости»
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Утром 25 ноября в Киеве прозвучала очередная серия взрывов. По данным местного издания «Страна.ua», они прогремели в левобережном районе Троещина. Ранее в городе объявили воздушную тревогу.

О взрывах в столице Украины также сообщали местные издания «Зеркало недели» и «Общественное».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы тревоги звучат в Киеве и Киевской области больше четырех часов.

Также появлялись сообщения о взрывах минувшей ночью в городе Кропивницком в центральной части страны. Никаких подробностей о последствиях местные СМИ не сообщали.

Взрывы Украина
25 ноября 2023, 09:03
Премьера Великобритании высмеяли за неумение работать молотком
Global Look Press
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Лейбористская партия Великобритании посмеялась над премьер-министром страны Риши Сунаком за отсутствие навыков в работе молотком. Публикацию разместили в социальной сети X.

Лейбористы опубликовали отрывок видеоролика, на котором Сунак при работе молотком использует не его боек, а боковую сторону.

«Риши Сунак: не сын изготовителя инструментов», - говорится в сообщении.

Газета Independent уточнила, что видеоролик сняли во время поездки премьер-министра в ювелирную мастерскую на севере Англии. В полной версии ролика использовать боковую часть инструмента Сунаку посоветовал мастер, тогда как лейбористы вырезали эту часть материала.

В декабре прошлого года Сунак попал в конфуз во время разговора с бездомным. Политик посоветовал ему открыть свое дело, а тот ответил, что просто пытается пережить зимний период. После этого Лейбористская партия обвинила премьера в том, что он слишком далек от проблем простых людей.

Великобритания Риши Сунак
25 ноября 2023, 09:02
Наперекор Западу. Чехия выступит против нефтяного эмбарго Евросоюза
pxhere.com
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Чешское руководство поддержит просьбу Словакии о продлении особого разрешения Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов. В ином случае стоимость топлива в Чехии резко увеличится, сообщила газета Lidové noviny.

Чешское руководство поддержит просьбу Словакии о продлении особого разрешения Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов. В ином случае стоимость топлива в Чехии резко увеличится, сообщила газета Lidové noviny.

«Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из эмбарго или только обратится, Чешская Республика ее поддержит», - указала замминистра промышленности Чехии Рене Недела.

Обозреватели подчеркнули, что в случае ввода ограничений цена на топливо резко взлетит. Заправки в стране столкнутся с трудностями в снабжении. Поставщики же будут вынуждены искать другие источники импорта.

В материале обратили внимание, что на Россию приходится 60% всех нефтяных поставок в республику. Поэтому государство рискует потерять большую часть снабжения со стороны словацкой Slovnaft, так как действующие ограничения ЕС запрещают ввоз топлива, произведенного в третьих странах из сырья России.

Ранее Дания заявила о планах начать проверки проходящих через ее проливы танкеров с российской нефтью. В некоторых случаях страна будет блокировать их передвижение.

Чехия Санкции Нефть Россия Евросоюз Словакия

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