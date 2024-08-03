Касагранде протестировал работу чат-бота Claude. Для этого ученый сформировал команду экспертов в области микробиологии и вирусологии, которые задавали нейросети вопросы о наиболее опасных патогенах и том, как их синтезировать и приобрести. В итоге биохимику удалось собрать дюжину пробирок с ингредиентами, которые могли бы вызвать еще одну пандемию.

«Смертельный рецепт ему дал чат-бот на основе искусственного интеллекта», - подчеркнули авторы материала.

Искусственный интеллект способен помочь создать оружие массового поражения, которое можно изготовить даже в подвале или школьной лаборатории. Сочетание инноваций - синтетической биологии и искусственного интеллекта - окажется настоящим ужасом, указали журналисты.

Американский сенат заинтересовался опасностью ИИ в области биотехнологий и биотерроризма еще летом 2023 года. Исследователь биобезопасности Джонас Сэндбринк предупредил, что с появлением новых технологий придется перестраивать законодательство.

Ранее Белый дом представил новый проект в области искусственного интеллекта, назвав его радикальной мерой для защиты от потенциальных рисков, связанных с нейросетью. Но на деле пока он крайне слаб.