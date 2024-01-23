Часы Судного дня не стали переводить ближе к «ядерной полуночи»

Члены парламента Турции проголосовали за ратификацию членства Швеции в НАТО. Решение парламентариев не стало неожиданностью, рассказал «360» политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган наверняка смог «продавить» ряд уступок со стороны Запада. О каких преференциях идет речь — покажет время.

Давно одобренный шаг Станкевич подчеркнул, что в политическом плане Турция уже давно согласилась на прием Швеции в НАТО. У республики был ряд условий - часть предъявили непосредственно скандинавской стране.

«В частности, шведы изменили внутреннее законодательство. Они приняли специальный закон, по которому стало преступным и наказуемым сжигать священные книги и другие священные реликвии. Соответственно, полиция стала такого рода организаторов задерживать, а один самый такой настырный провокатор, который этим занимался, был депортирован из Швеции», - напомнил политолог.

По его словам, фактически Швеция пошла на уступки. Несмотря на это, Турция еще несколько месяцев тянула с решением о вступлении в НАТО. И причина - в США.

Венгрия тоже одобрит вступление Швеции Если решение турецких парламентариев подтвердит президент Эрдоган, единственной страной, которая пока не дала добро на вступление Швеции, останется Венгрия. У нее в этой ситуации своя тактика, отметил собеседник «360».

«Дело в том, что Венгрия не получила от Евросоюза значительный объем субсидий, которые придержал Брюссель, пытаясь выкрутить руки [премьер-министру Виктору] Орбану, чтобы он пошел навстречу в другом вопросе - в вопросе о выделении помощи Украине на ближайшие четыре года - 50 миллиардов евро. Орбан пока блокирует эту помощь», - рассказал Станкевич.

По его словам, в этой ситуации образовался тупик. Орбан потребовал вернуть субсидии, а ЕС призвал Венгрию разморозить помощь Украине. Венгерский премьер решил придержать решение о вступлении Швеции в НАТО, однако этот вопрос не вызывает каких-то серьезных разногласий.

«Принципиальных возражений у Венгрии нет, решение будет в пользу приема Швеции - это уже очевидно. Идут закулисные маневры по поводу денег», - резюмировал Сергей Станкевич.

Решение о ратификации вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте приняли вечером 23 января. Теперь документ должен подписать президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Дело в том, что Соединенные Штаты уже произвели целую партию истребителей F-35 по заказу Турции и держат эти истребители в ангаре, хотя Турция за все заплатила», - объяснил Сергей Станкевич.