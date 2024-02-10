Частный самолет потерпел крушение во Флориде

В материале сказано, что самолет может вмещать до 14 пассажиров. Он упал на трассе около города Нейплс в штате Флорида и врезался в машину. В результате крушения аппарат загорелся. Сколько именно пассажиров было внутри и пострадал ли кто-нибудь - неизвестно.

Ранее американский истребитель F-16 разбился рядом с западным побережьем Южной Кореи. Воздушное судно упало в море, спасенный летчик не пострадал.

Еще одна авиакатастрофа произошла в начале января этого года - бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer разбился в ходе выполнения тренировочного полета в Южной Дакоте, где расположена авиабаза Эллсворт.