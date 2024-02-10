10 февраля 2024, 00:56

Частный самолет потерпел крушение во Флориде

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Частный самолет Bombardier Challenger 604 потерпел крушение в Америке. Об этом сообщила газета «Известия» в Telegram-канале со ссылкой на американские СМИ.

В материале сказано, что самолет может вмещать до 14 пассажиров. Он упал на трассе около города Нейплс в штате Флорида и врезался в машину. В результате крушения аппарат загорелся. Сколько именно пассажиров было внутри и пострадал ли кто-нибудь - неизвестно.

Ранее американский истребитель F-16 разбился рядом с западным побережьем Южной Кореи. Воздушное судно упало в море, спасенный летчик не пострадал.

Еще одна авиакатастрофа произошла в начале января этого года - бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer разбился в ходе выполнения тренировочного полета в Южной Дакоте, где расположена авиабаза Эллсворт.

США Флорида Авиакатастрофы Самолеты
10 февраля 2024, 00:46
Политолог из Венесуэлы объяснил, чем особенно впечатлил Путин в беседе с Карлсоном
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский лидер Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону показал «впечатляющую последовательность» как политик. Об этом рассказал экс-директор по международным отношениям администрации президента Венесуэлы Серхио Родригес Хельфенштейн в беседе с РИА «Новости».

«Перед нами государственный деятель с несомненным стратегическим видением, способностью к анализу и впечатляющей последовательностью в управлении информацией», - объяснил он.

Также Хельфенштейн подчеркнул, что Путин несколько раз призывал к здравому смыслу. Он использовал этот термин, говоря о поиске мирного соглашения.

Как заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, интервью Путина Карлсону вызвало истерику у западных журналистов. Беседа с президентом России дала возможность людям на Западе послушать риторику, которая сильно отличается от мнения НАТО. Теперь для многих стало ясно, что есть более глубинные исторические корни, а ситуация сложнее, чем кажется.

Венесуэла Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 23:49
Интервью Путина Карлсону вызвало истерику у западных СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерику у западных СМИ. Об этом РИА «Новости» сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Беседа с российским лидером позволила людям на Западе услышать риторику, отличную от натовской. Филиппо отметил, что теперь многие поймут, что есть более глубинные исторические корни, которые идут гораздо дольше, чем февраль 2022 года, а ситуация сложнее, чем кажется.

«Именно поэтому в западных медиа случилась истерика против этого интервью», - подчеркнул политик.

Он добавил, что слова Путина об отсутствии территориальных претензий к Польше и странам Балтии «крайне точны».

Филиппо также восхитился прямотой Путина во время интервью Карлсону. Глава государства конкретно и ясно отвечал на вопросы американского журналиста, президента было очень интересно слушать, заключил политик.

Путин и Карлсон обсудили множество тем, в том числе украинский конфликт. Журналисты из США признали, что беседой руководил российский лидер.

Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 23:20
Кадыров рассказал о шокирующей реакции американцев на интервью Путина Карлсону
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал шокирующей реакцию простых американцев на интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Свое мнение он опубликовал в Telegram-канале.

«После выхода интервью мне стала интересна реакция простых американцев. <…> И эта реакция шокирующая. Для большинства из них простые истины, которые мы знали с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением», - заявил Кадыров.

Чеченский глава посчитал интересным интервью. По его словам, Путин говорил доступным языком, не использовал суфлера, подсказок и шпаргалок. Президенту даже не понадобилась подготовка.

Глава США Джо Байден, в свою очередь, «сам же себя добил унылым экстренным выступлением», заявил Кадыров. Речь американского лидера прошла в «маразматической манере», которая уже стала привычной для жителей Штатов.

После выхода интервью Путина Карлсону Байден экстренно обратился к нации. В выступлении он ответил на обвинения спецпрокурора Роберта Гура по поводу неправильного хранения секретных документов и провалов в памяти президента. Глава Америки заявил, что с его умственными способностями все в порядке, однако в этой же речи снова допустил грубую ошибку , назвав президента Мексики чужим именем.

США Чечня Рамзан Кадыров Россия Интервью Владимир Путин Джо Байден Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 18:40
Поляки не поверили словам Путина об отсутствии территориальных претензий к стране
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Польша сфокусировалась на шагах по повышению своей обороноспособности, сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции. Его слова привела «Газета.ru».

Так глава Минобороны Польши прокомментировал слова президента России Владимира Путина об отсутствии территориальных претензий. Польская сторона сделает все, чтобы подготовиться к разным ситуациям, ничто не усыпит внимание государства, заявил Косиняк-Камыш.

«Очевидно, что такие слова не дают убаюкивающего эффекта, а только наоборот», - добавил он.

Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что Россия направит свои войска в Польшу только при одном условии : если это государство совершит нападение на РФ. Путин объяснил, что у его страны нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, ни в каком-либо другом государстве Европы.

Экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что в случае конфликта России с НАТО альянс «уничтожит Калининградскую область». Политик назвал регион «оккупированным».

Европа Россия Владимир Путин Польша Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Новости по теме