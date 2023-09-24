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Часть населения Карабаха готовят к эвакуации в Армению при посредничестве российских миротворцев. Об этом сообщил армянский портал 24News , сославшись на информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

«Семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий и желающие покинуть республику, будут переправлены в Армению в сопровождении российских миротворцев», - говорится в заявлении.

Указывается, что сведения об эвакуации других групп населения тоже вскоре опубликуют.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна готова в случае необходимости принять всех соотечественников из Нагорного Карабаха.

В то же время Азербайджан организовал рабочую группу по решению вопросов, связанных с присоединением Нагорного Карабаха.

Более 800 мирных жителей остаются в расположении российских миротворцев. Людям обеспечили безопасное размещение. Нуждающимся оказали медицинскую помощь.